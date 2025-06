Défense au Maghreb : les grandes ambitions de ce pays en marche

Armée marocaine. Photo : DR

Au fil des dernières années, le Maroc a profondément repensé sa manière de se défendre. Plutôt que de dépendre uniquement d’achats d’armes à l’étranger, il mise désormais sur le développement d’une industrie militaire locale. Ce choix répond à la fois à la nécessité de mieux se protéger face à des menaces régionales et à la volonté d’affirmer son autonomie dans un domaine stratégique. La région du Maghreb est en effet confrontée à des tensions variées, des mouvements djihadistes aux rivalités géopolitiques, ce qui pousse le Royaume à renforcer ses moyens de défense tout en réduisant sa dépendance extérieure.

Des partenariats internationaux ciblés

Le Maroc s’est lancé dans une stratégie de coopération avec plusieurs pays pour bâtir cette industrie nationale. Des liens forts existent déjà avec des pays comme l’Inde. Plus récemment, lors de la visite le 2 juin du secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, le Maroc a signé deux accords majeurs avec des acteurs britanniques. Ces accords impliquent l’Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations (AMDIE), l’Administration de la défense nationale marocain et aussi la présence d’un acteur clé du secteur britannique, l’ADS Group.

Ces collaborations vont au-delà d’échanges commerciaux : elles visent à établir des infrastructures de production au Maroc, à former des équipes locales et à transférer des technologies. Grâce à ces partenariats, le Royaume-Uni pourrait devenir le premier pays occidental à investir durablement dans le secteur de la défense marocain, marquant un tournant significatif.

Cette diversification des partenaires permet au Maroc de ne pas être dépendant d’un seul pays, et de profiter des savoir-faire variés. En combinant technologies occidentales et relations avec des pays asiatiques, Rabat construit une industrie plus robuste et flexible.

Une industrie militaire locale en pleine construction

L’objectif principal du Maroc dépasse l’achat d’équipements : il veut fabriquer lui-même ses matériels. Cette évolution traduit une volonté claire de souveraineté, où le pays gagne en contrôle sur ses ressources et ses capacités. En développant des sites de production et en s’impliquant dans des projets de développement technologique, le Maroc suit une voie similaire à celle de certains pays qui ont réussi à se doter d’industries militaires puissantes, comme la Turquie.

La création d’une industrie locale protège aussi contre les aléas internationaux, comme les ruptures dans les chaînes d’approvisionnement ou les pressions politiques. En produisant sur place, le Maroc sécurise sa capacité à agir en toute indépendance quand les tensions éclatent. Par ailleurs, cela peut aussi avoir un effet positif sur l’économie nationale, en générant des emplois qualifiés et en développant la recherche et l’innovation.

Un rôle grandissant en Afrique

Au-delà de ses frontières, le Maroc cherche à jouer un rôle actif dans la sécurité du continent africain. En développant une industrie militaire compétitive, il pourrait devenir un fournisseur clé pour les pays voisins qui ont des besoins similaires. Cette ambition lui permettrait de se positionner comme un acteur régional incontournable, capable d’influencer les équilibres sécuritaires.

Le Royaume mise sur une organisation solide, combinant les efforts du secteur public et des entreprises privées, pour renforcer son industrie de défense. Il travaille aussi à former des experts locaux pour assurer la maîtrise des technologies développées. Même si la montée en puissance reste progressive, cette stratégie donne déjà des résultats concrets et prometteurs.