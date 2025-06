Diaspora au Maghreb : une entente trouvée avec la France

Photo : DR

Les transferts financiers effectués par les diasporas africaines constituent depuis longtemps un soutien fondamental pour leurs pays d’origine. Chaque année, des milliards d’euros transitent à travers divers systèmes bancaires et plateformes, assurant un soutien économique direct aux familles restées au pays et contribuant à la dynamique économique locale. Ces flux, bien plus que de simples opérations monétaires, renforcent les liens entre expatriés et territoires d’origine. Toutefois, ils se heurtent parfois à des réglementations qui ne tiennent pas compte des spécificités des économies africaines, ce qui peut compliquer la circulation des fonds et peser sur les relations entre les pays concernés.

Un accord clé entre le Maroc et les autorités françaises

Lors de la deuxième réunion trimestrielle du conseil de Bank Al-Maghrib, tenue le 24 juin 2025, Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al-Maghrib a annoncé les avancées significatives obtenues avec les autorités françaises. Il a déclaré que la collaboration entre les banques marocaines, les ministères concernés et les autorités françaises a permis d’atténuer les obstacles posés par une directive européenne initialement rigide. Cette directive, source de nombreuses difficultés, imposait des contraintes qui menaçaient la fluidité des transferts. Après plusieurs discussions approfondies, le Trésor français a revu sa position et accepté d’adopter une approche plus souple, prenant en considération l’importance de ces mouvements d’argent pour l’économie marocaine.

Le rôle stratégique des banques marocaines dans la diaspora

Au cœur de cet accord, les établissements bancaires marocains jouent un rôle fondamental. Ils ne se contentent pas de faciliter les transferts, mais agissent comme des vecteurs essentiels de soutien à la communauté des Marocains résidant à l’étranger (MRE). En adaptant leur fonctionnement aux nouvelles exigences, ils assurent une gestion efficace des fonds qui contribuent au développement socio-économique du pays. Cette dynamique témoigne d’une meilleure reconnaissance des défis spécifiques auxquels font face les pays du Maghreb dans la gestion des flux financiers internationaux, et montre l’importance d’un dialogue constructif entre institutions financières et autorités publiques.

Une avancée susceptible d’inspirer d’autres pays africains

Cette entente entre le Maroc et la France pourrait servir de modèle pour d’autres nations africaines confrontées à des problématiques similaires. À mesure que les diasporas africaines s’implantent davantage en Europe, la nécessité d’adapter les cadres réglementaires aux réalités économiques et sociales devient de plus en plus évidente. La souplesse désormais adoptée par les autorités françaises reflète une meilleure compréhension des enjeux liés à la diaspora et ouvre la voie à des solutions plus équilibrées. À terme, une telle coopération pourrait réduire les obstacles aux transferts, qui sont souvent vitaux pour des millions de familles africaines.

Cet accord, dont la qui sera conclue lors d’une rencontre en juillet 2025, marque un pas important vers une gestion plus harmonieuse des échanges financiers entre la diaspora maghrébine et son pays d’origine. Il témoigne de la capacité des acteurs institutionnels à adapter les règles internationales aux besoins concrets des économies concernées, tout en consolidant les liens économiques entre la France et le Maroc.