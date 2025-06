Drogue au Maghreb : un français mis aux arrêts

Photo d’illustration ERV /Willy GRAFF

Au Maghreb, la lutte contre le trafic de drogue ressemble à une course d’endurance face à des réseaux organisés, souvent mieux équipés et transfrontaliers. Le Maroc, en particulier, est régulièrement confronté à des tentatives d’acheminement de stupéfiants vers l’Europe, que ce soit via les côtes atlantiques, les postes frontières terrestres ou les circuits aériens. Ces dernières années, les autorités marocaines ont multiplié les opérations de démantèlement de réseaux criminels. Des saisies record de résine de cannabis, de cocaïne ou de comprimés psychotropes ont renforcé l’idée que le pays est à la fois un point de transit stratégique et une zone de surveillance sous haute tension. Le renforcement des dispositifs de coopération policière internationale, notamment via Interpol, s’est révélé crucial dans cette bataille de terrain. La récente arrestation d’un ressortissant français à Marrakech témoigne de cette vigilance constante face aux réseaux de trafic.

Un mandat international exécuté sur le sol marocain

L’interpellation s’est déroulée à Marrakech, haut lieu touristique, mais également surveillé de près en raison de sa position géographique et de ses connexions avec d’autres grandes villes du royaume. Dans un communiqué, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a annoncé que l’individu arrêté faisait l’objet d’une recherche internationale lancée par les autorités françaises. Ce citoyen français avait été condamné par la justice de son pays pour sa participation à un réseau de trafic de drogue.

Son implication ne se limitait pas à de simples opérations logistiques : il évoluait au sein d’une véritable organisation criminelle. Son arrestation vise à permettre l’exécution de la peine de prison prononcée à son encontre, ce qui souligne l’efficacité du dispositif de coopération judiciaire entre Rabat et Paris.

Marrakech, carrefour sous vigilance

Le choix de Marrakech comme point de chute n’était sans doute pas anodin. Ville cosmopolite et animée, elle peut, aux yeux des individus en cavale, représenter un refuge temporaire sous le couvert de l’anonymat offert par l’afflux constant de visiteurs. Mais la vigilance des autorités marocaines et leur intégration dans les circuits de renseignement européens ne laissent guère de place à l’impunité.

L’arrestation du ressortissant français constitue un signal fort : le royaume ne tolère aucune forme d’échappatoire pour les trafiquants de drogue, quelle que soit leur nationalité. Cela démontre également que les autorités locales maîtrisent les outils de traque internationale et sont prêtes à les mobiliser dès que l’occasion se présente.

Une coopération qui s’intensifie

Ce type d’opération témoigne d’un changement de paradigme dans la gestion du narcotrafic. Jadis perçu comme une problématique locale ou régionale, le trafic de drogue est désormais traité comme un phénomène global, nécessitant des réponses coordonnées entre pays. L’arrestation à Marrakech est donc bien plus qu’un simple fait divers : elle montre une volonté croissante de ne plus laisser d’espace aux réseaux criminels, ni à ceux qui tentent de leur échapper en se réfugiant hors des frontières. Pour les autorités marocaines, chaque arrestation est une démonstration d’efficacité ; pour les réseaux criminels, un rappel que la fuite ne garantit plus l’oubli.