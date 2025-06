Électricité au Maghreb : ce groupe va augmenter sa capacité de production

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Face à une consommation énergétique en constante progression, l’Algérie poursuit ses efforts pour garantir un approvisionnement électrique stable. Le groupe public Sonelgaz vient d’annoncer une hausse de sa capacité de production, qui dépasse désormais les 27.000 mégawatts. Cette évolution s’inscrit dans les préparatifs mis en œuvre pour faire face à la pointe de la demande attendue durant l’été.

D’après Algerie-eco, cette augmentation résulte de la mise en service de nouvelles infrastructures énergétiques. L’objectif est d’éviter les tensions sur le réseau électrique pendant les périodes de forte chaleur, où la climatisation fait bondir la consommation dans les foyers et les entreprises.

Le renforcement ne s’arrête pas à la production. Dans le secteur du transport de l’électricité, Sonelgaz, à travers sa filiale dédiée au transport et l’Opérateur du système électrique, a également mené plusieurs travaux structurants. Parmi les nouvelles installations figurent six postes de transformation, dotés de tensions allant de 60 à 400 kilovolts. À cela s’ajoutent six stations de haute tension, deux postes mobiles, ainsi que 35 lignes électriques à haute tension d’une longueur totale de 945 kilomètres.

Ces efforts témoignent d’une stratégie orientée vers l’anticipation. L’Algérie veut sécuriser son réseau électrique, tout en adaptant ses infrastructures à une demande appelée à croître dans les années à venir. L’été, période critique pour le système énergétique, constitue un test majeur pour les opérateurs.

À travers ces investissements, le pays cherche aussi à améliorer la couverture des zones éloignées et à réduire les coupures dans les régions à forte consommation. Ce renforcement du réseau, combiné à la montée en puissance des capacités de production, vise à poser les bases d’un système énergétique plus fiable et plus résilient.