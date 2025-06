Elon Musk a commis une erreur selon son père

Elon Musk (Jordan Strauss/Invision/AP)

Pendant des années, la relation entre Elon Musk et son père, Errol, a été marquée par une distance émotionnelle et des divergences publiques. Le fondateur de Tesla n’a jamais caché son ressentiment envers l’homme qui l’a élevé en Afrique du Sud, allant jusqu’à déclarer qu’ils ne s’entendaient pas depuis des décennies. Errol Musk, de son côté, s’est souvent montré critique à l’égard de son fils, tout en gardant une posture ambivalente, oscillant entre fierté paternelle et jugements tranchants. Dans ce contexte chargé d’émotions complexes, les récents propos d’Errol sur la querelle entre Elon et Donald Trump résonnent comme un avertissement lucide, teinté de réalisme politique et d’une rare nuance familiale.

Une brouille qui selon Errol aurait pu être évitée

Ce lundi, Errol Musk a déclaré à Reuters qu’Elon avait fait une erreur en s’impliquant de trop près dans la politique. Il pense que son fils aurait dû faire preuve de plus de recul et ne pas se lancer dans des affrontements publics avec Trump. Selon lui, en politique comme dans les affaires, il faut parfois savoir composer, et ne pas agir sous le coup des émotions. Errol pense qu’Elon, en restant campé sur ses idées, a perdu de vue l’essentiel : garder la tête froide face à des adversaires aussi imprévisibles que Trump.

Publicité

Une tension montée en flèche entre Musk et Trump

Tout est parti de désaccords sur la politique économique ce samedi. Elon a critiqué certaines décisions soutenues par Trump, et l’ancien président n’a pas apprécié. Il a publiquement mis en garde Musk, disant qu’il y aurait des conséquences s’il aidait les candidats démocrates. Elon, de son côté, a qualifié les projets de loi défendus par Trump de « répugnants ». Ce qui ressemblait à un simple désaccord est devenu un bras de fer entre deux personnalités très fortes.

Un père qui appelle à calmer le jeu

Errol Musk ne prend pas parti entre son fils et Trump. Il ne cherche pas à dire qui a raison ou tort, mais il pense que cette guerre ne mènera nulle part. Pour lui, Elon se laisse emporter, pris dans une spirale de tensions et de réactions impulsives. Il regrette que ni son fils ni Trump ne cherchent une sortie de crise. Il voit surtout deux hommes puissants coincés dans une situation bloquée, où chacun refuse de faire un pas vers l’autre.

Cette prise de parole d’Errol Musk rappelle que même les géants ont besoin de recul. Le fondateur de SpaceX, qui rêve de coloniser Mars, se heurte à une réalité terrestre bien plus imprévisible : les relations humaines, les calculs politiques, et les conséquences d’un mot trop fort ou d’un tweet trop rapide. Dans ce monde, l’idéalisme sans souplesse peut se transformer en faiblesse stratégique. Et parfois, il faut, comme le dit Errol Musk, « savoir donner et prendre ».