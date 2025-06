Elon Musk : ce pays réussit un de ses exploits sans faire de vagues

Elon Musk (Chip Somodevilla/via Reuters)

En 2015, le monde entier retenait son souffle devant une image devenue iconique : un étage de fusée Falcon 9 revenant se poser à la verticale sur une plateforme flottante dans l’océan Atlantique. Ce moment, orchestré par SpaceX, a marqué un tournant dans l’industrie spatiale. Elon Musk, souvent moqué pour ses ambitions démesurées, venait de prouver qu’une fusée pouvait non seulement envoyer une charge utile dans l’espace, mais aussi revenir se poser intacte. Cette prouesse technologique, autrefois reléguée à la science-fiction, ouvrait la voie à une ère où les lancements spatiaux ne seraient plus synonymes de gaspillage. En repoussant les limites de la réutilisabilité, Musk a imposé un nouveau standard auquel tous les acteurs du secteur devaient désormais se confronter.

Dix ans plus tard, dans un silence presque total, un autre exploit semblable vient d’être accompli. Loin du tumulte médiatique et des déclarations flamboyantes, c’est au Japon que l’événement s’est produit, avec une précision et une sobriété toute nipponne.

Honda, le constructeur discret qui vise les étoiles

Ce n’est ni une agence spatiale ni un géant du secteur aérospatial traditionnel qui est à l’origine de cette démonstration technique. C’est Honda, mieux connu pour ses motos, ses voitures et ses robots humanoïdes. Et pourtant, la firme japonaise a réussi l’un des exercices les plus complexes dans l’univers spatial moderne : faire décoller une fusée expérimentale, la stabiliser en vol, puis la faire revenir au sol avec une précision quasi chirurgicale.

Le prototype, haut de seulement 6,5 mètres et pesant 1270 kg, n’a pas grimpé jusqu’aux étoiles — il s’est limité à 271 mètres d’altitude — mais l’objectif n’était pas la hauteur. Le cœur de l’expérimentation résidait dans le contrôle du vol et la capacité d’atterrir avec exactitude. Mission accomplie : le véhicule s’est posé à seulement 37 centimètres du point de contact prévu. Moins d’une minute de vol — 56,6 secondes exactement — pour démontrer un savoir-faire aux implications considérables.

Une maîtrise technologique héritée de l’automobile

Là où SpaceX s’appuie sur une expertise spatiale construite pas à pas, Honda capitalise sur des décennies de recherche dans des domaines a priori éloignés du spatial. Les algorithmes de stabilisation développés pour ses robots comme ASIMO, les capteurs inertiels conçus pour la sécurité automobile, et la redondance logicielle issue de l’ingénierie embarquée ont été réassemblés comme les pièces d’un puzzle pour créer ce démonstrateur.

Ce n’est pas la première fois que l’industrie automobile japonaise flirte avec l’aérospatial, mais la discrétion de Honda tranche radicalement avec le style de ses homologues américains. Là où Musk communique en temps réel chaque étape de ses essais, Honda se contente d’un communiqué sobre, publié ce 17 juin, par son département R&D. Pas de livestream ni de compte à rebours dramatique. Juste un test, mené au centre spatial de Taiki, en collaboration avec l’agence spatiale japonaise JAXA.

Une ambition ancrée dans la précision, pas dans le spectacle

Loin des projecteurs hollywoodiens qui accompagnent les lancements de SpaceX, Honda semble avoir choisi une trajectoire opposée : celle du travail méthodique, de l’intégration silencieuse et de la maîtrise millimétrée. Cette stratégie, typiquement japonaise, pourrait pourtant produire des résultats tout aussi décisifs. Si cette fusée miniature est encore qualifiée de “fondamentale”, elle préfigure sans doute une nouvelle voie pour l’aérospatial, plus transversale, nourrie par des savoir-faire venus d’horizons divers.

Le test réalisé ne fait pas de Honda un concurrent direct de SpaceX pour les satellites ou les missions lunaires. Mais il pose un jalon important : celui d’une maîtrise technologique qui, si elle se poursuit, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives au Japon dans l’exploration spatiale. Et peut-être rappeler à Elon Musk que le progrès ne fait pas toujours de bruit.