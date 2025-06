Elon Musk face à la demande audacieuse des utilisateurs de X

Elon Musk (The New Yorker)

Rien ne va plus entre Elon Musk et Donald Trump. Une relation autrefois marquée par des intérêts communs semble aujourd’hui définitivement rompue. Le patron de Tesla, qui ne cache plus ses désaccords avec l’actuel président américain, envisage désormais une nouvelle aventure politique. Une initiative qui alimente les débats sur l’avenir du paysage politique américain.

Tout récemment, Musk a interrogé ses abonnés sur son réseau social X en ce qui concerne la pertinence de créer un parti qui représenterait les « 80 % du centre ». Le résultat ne s’est pas fait attendre. Une large majorité s’est déclarée favorable à l’idée. Réagissant à ce plébiscite, Elon Musk a simplement déclaré : « C’est le destin. »

Depuis plusieurs jours, le patron de SpaceX et Trump multiplient les piques par médias interposés. Le divorce entre les deux hommes n’est plus un secret. Musk. La rupture avec le Bureau de l’efficacité gouvernementale (DOGE), marque aussi un tournant. L’époque de la cohabitation avec le locataire de la Maison-Blanche est révolue. L’idée d’un « America Party » commence à prendre forme. Le nom a été proposé par un internaute, et Musk s’est montré enthousiaste. Au-delà du simple financement de campagnes électorales, Musk envisagerait ici une véritable structure politique capable de peser dans le débat national et constituer une alternative aux deux grands partis traditionnels.

Cette volonté de capter un électorat du centre reflète aussi une frustration partagée par de nombreux américains face à la polarisation extrême entre démocrates et républicains. L’idée de fonder un nouveau parti n’est pas nouvelle aux USA, mais elle se heurte souvent à la solidité du système bipartite. Pour Musk, le défi est de taille. Il faudra du temps, des ressources et surtout une véritable base populaire pour faire vivre une telle formation. Mais le milliardaire a déjà prouvé sa capacité à secouer des secteurs entiers, que ce soit dans l’automobile, l’aérospatial ou les réseaux sociaux. Son ambition politique pourrait donc attirer l’attention de nombreux électeurs en quête d’alternatives.