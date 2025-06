Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Une polémique oppose actuellement le chanteur Bono à Elon Musk concernant les réductions budgétaires proposées par le Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE). Le leader de U2 soutient que ces mesures pourraient causer des centaines de milliers de décès dans les pays en développement, une accusation que le milliardaire conteste fermement.

Lors de son passage dans l’émission de Joe Rogan, Bono a critiqué l’arrêt brutal du financement de l’USAID, mentionnant notamment 50 000 tonnes de nourriture se dégradant dans des entrepôts après le licenciement des responsables de la distribution. Le musicien irlandais considère ces décisions comme un démantèlement cruel des systèmes de soutien vital.

La réponse d’Elon Musk et les critiques

Elon Musk a vivement réagi aux déclarations de Bono, le qualifiant de menteur et d’idiot sur les réseaux sociaux. Le patron de Tesla affirme qu’aucun décès n’est directement imputable à ces mesures. En février dernier, il avait déjà critiqué l’USAID, la qualifiant d’organisation criminelle, et soutenu la décision présidentielle de suspendre l’aide étrangère américaine.

Cette suspension a effectivement perturbé de nombreux programmes humanitaires, en particulier en Afrique et en Ukraine. Les experts estiment que l’interruption soudaine des financements pourrait entraîner une augmentation significative des cas de paludisme, de tuberculose et de poliomyélite dans les régions les plus vulnérables.

Perspectives et enjeux humanitaires

Le secrétaire d’État Marco Rubio conteste également les affirmations selon lesquelles ces coupes auraient déjà causé des victimes, soulignant que les États-Unis restent le premier fournisseur mondial d’aide humanitaire. Il questionne parallèlement l’engagement d’autres puissances comme la Chine dans ces domaines d’assistance internationale.

Malgré ces justifications officielles, Bono met en garde contre les conséquences à long terme de ces décisions. Il souligne que de nombreux électeurs conservateurs et religieux, initialement favorables à l’administration Trump, expriment désormais leur mécontentement face au démantèlement d’instruments de compassion qu’ils chérissent, prédisant des tensions politiques futures si cette orientation se maintient.