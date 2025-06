Hydrocarbures au Maghreb: un tournant stratégique annoncé avec l’implantation d’une unité

L’essence, composant essentiel de l’industrie des carburants, est bien plus qu’une simple source d’énergie. Elle est au cœur de la production des carburants sans plomb, utilisée dans une variété de produits allant de l’alimentation en carburant des véhicules à des applications industrielles spécifiques. Afin de répondre aux exigences modernes d’une consommation durable et conforme aux normes écologiques, de nouvelles technologies et procédés ont été intégrés dans la production de ces carburants, dont l’un des plus significatifs est le Méthyl Tert-Butyl Ether (MTBE). Cet additif, crucial pour la fabrication d’essence sans plomb, assure une meilleure performance en réduisant la teneur en soufre et les émissions polluantes.

Dans un tournant stratégique, Sonatrach, le géant algérien de l’énergie, se positionne pour transformer son rôle d’importateur en celui d’exportateur de MTBE, grâce à la création d’une unité de production avancée à Arzew, en Algérie. Ce projet, selon les déclarations du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a atteint un taux d’avancement impressionnant de 67%. La mise en service de cette unité, prévue pour la fin de l’année en cours, marquera un tournant dans l’autosuffisance du pays en matière de production d’additifs pour l’essence sans plomb.

La nouvelle unité, avec une capacité de production de 200 000 tonnes par an, aura un impact majeur sur l’approvisionnement interne, mais aussi sur les ambitions d’exportation de Sonatrach. Ce projet s’inscrit dans un contexte où la demande mondiale pour des produits de qualité, notamment pour des carburants plus écologiques, continue d’augmenter. Par la transformation d’une grande part du méthanol produit dans la région, estimée à 75%, en MTBE, Sonatrach est sur le point de réaliser un pas décisif en matière de diversification de sa production.

Le complexe d’Arzew, déjà un acteur clé dans la production de méthanol à partir de gaz naturel, verra son rôle renforcé avec cette unité. La transition vers un modèle exportateur permettra à l’Algérie de jouer un rôle encore plus important sur le marché international, en réduisant la dépendance aux importations et en valorisant ses ressources naturelles.

La livraison du projet à la fin de l’année s’annonce comme un jalon décisif dans la stratégie industrielle de Sonatrach, qui mise sur une croissance durable et une adaptation aux besoins du marché mondial.