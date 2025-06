Elon Musk : la Chine profite de sa perte de vitesse sur son propre marché

Elon Musk (Jordan Strauss/Invision/AP)

Elon Musk a changé de cap en quittant ses fonctions au sein du bureau de l’efficacité gouvernementale rattaché à l’administration Trump. Après plusieurs mois de flottement, le patron de Tesla a choisi de recentrer ses priorités sur ses entreprises, dans un contexte où les performances commerciales de son groupe sont en baisse.

Tesla, leader mondial du véhicule électrique, traverse une période délicate. D’après des informations relayées par le média LesEchos, les ventes de véhicules fabriqués en Chine ont chuté de 15 % en mai par rapport à la même période l’année précédente. Cela marque le huitième mois consécutif de repli sur le marché chinois, qui reste pourtant le plus grand au monde dans ce secteur. Les concurrents chinois en ont profité pour se repositionner de manière stratégique et grignoter les parts de marché du groupe américain.

Les modèles concernés sont les Model 3 et Model Y, produits dans l’usine de Shanghai, destinés aussi bien au marché local qu’à l’exportation, notamment vers l’Europe. Le mois dernier, Tesla n’a livré que 61 662 véhicules, contre bien plus en 2023. En avril, la baisse était déjà de 6 % sur un an. Le recul n’est pas limité à la Chine. En Europe aussi, les chiffres sont en berne, affectant l’ensemble des performances commerciales du groupe.

Ces difficultés s’expliquent en partie par une guerre des prix menée par les constructeurs chinois, qui proposent des véhicules électriques de plus en plus compétitifs. Tesla, confronté à cette pression, peine à maintenir ses parts de marché sans entamer sérieusement ses marges.

En quittant son poste auprès du gouvernement américain, Musk veut désormais concentrer toute son énergie sur la relance de ses entreprises. Ce retrait marque aussi une prise de distance avec les tensions politiques qui ont parfois parasité ses actions économiques. Pour l’homme fort de Tesla, l’enjeu est de retrouver le chemin de la croissance et maintenir sa place parmi les leaders mondiaux de l’automobile électrique.