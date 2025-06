Elon Musk : un nouvel ultimatum en France autour de ses pratiques

Getty Images

Tesla, de retour au firmament ? Avec l’annonce de l’arrivée prochaine des robots-taxis, Tesla se porte beaucoup mieux en bourse, l’action étant passée de 280 USD le 5 juin, à 345 USD aujourd’hui. Le fait que Musk se soit aussi éloigné de la politique est également un élément positif pour les investisseurs.

Mais tout n’est pas encore rêgle. En France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pris des mesures fermes contre Tesla France suite à une enquête approfondie. Cette investigation, couvrant la période 2023-2024, a révélé de nombreuses violations des règles de protection des consommateurs.

Des pratiques commerciales problématiques identifiées

Cette enquête a été initiée suite à plusieurs plaintes de consommateurs déposées via la plateforme SignalConso en 2023. Les autorités ont mis au jour diverses pratiques problématiques qui portent atteinte aux droits des acheteurs et enfreignent la législation française en matière de commerce.

Les enquêteurs ont relevé des communications trompeuses concernant les capacités de conduite autonome des véhicules Tesla. De plus, des informations inexactes ont été fournies sur la disponibilité de certaines options et les conditions de reprise des automobiles. Les consommateurs ont également rencontré des retards de remboursement lors de l’exercice de leur droit de rétractation et un manque d’information sur les modalités et lieux de livraison.

Un ultimatum avec sanctions financières

D’autres irrégularités concernent la rédaction des contrats de vente, qui omettaient souvent des détails cruciaux tels que les dates, délais et lieux de livraison, ainsi que les mentions relatives aux financements. Les pratiques de paiement posaient également problème, avec des exigences de versement avant l’expiration du délai de rétractation et l’absence de reçus pour les paiements partiels.

Quel avenir pour Tesla ?

Tesla France dispose désormais d’un délai de quatre mois pour corriger ces manquements et se conformer à la réglementation française. En cas de non-respect de cet ultimatum, l’entreprise s’expose à une pénalité quotidienne de 50 000 euros. Cette situation difficile intervient dans un contexte de chute spectaculaire des ventes de Tesla en France, avec une baisse de 67 % des immatriculations en mai dernier par rapport à la même période de l’année précédente.