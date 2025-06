Elon Musk : une grosse bourde lors de sa défense

Elon Musk (Getty Images)

Le domaine de l’intelligence artificielle est le théâtre d’une rivalité féroce entre les grands acteurs technologiques mondiaux. Cette course effrénée engendre des tensions croissantes dans un marché extrêmement compétitif, où les enjeux financiers et stratégiques sont immenses.

Elon Musk, cofondateur d’OpenAI, a porté l’affaire devant les tribunaux, accusant l’entreprise d’avoir trahi ses principes fondateurs en abandonnant son statut d’organisation à but non lucratif. Cette accusation a déclenché un conflit ouvert entre le milliardaire et Sam Altman, le dirigeant d’OpenAI.

Publicité

Dans le cadre de cette procédure judiciaire contre OpenAI, les avocats de Musk ont adopté une défense pour le moins surprenante : leur client n’utiliserait aucun ordinateur. Cette affirmation vise à justifier l’absence de documents informatiques lors de la phase de découverte du procès. Une position qui n’a pas manqué de faire réagir.

Une défense juridique contestée

La stratégie adoptée par l’équipe juridique de Musk répond directement aux accusations d’OpenAI concernant un manque de coopération dans la transmission de documents. Selon les documents déposés fin juin, le magnat n’utiliserait que son téléphone portable pour ses activités professionnelles.

Cette ligne de défense semble cependant fragile au regard des preuves publiques disponibles, notamment ses propres publications sur les réseaux sociaux qui documentent régulièrement son usage d’équipements informatiques. OpenAI conteste fermement cette version, pointant du doigt ce qu’elle considère comme une stratégie d’évitement.

Des preuves contradictoires accablantes

Les déclarations de Musk sur X contredisent systématiquement les affirmations de ses avocats. Le milliardaire a publié plusieurs contenus montrant explicitement son utilisation d’ordinateurs portables, notamment pour tester les services Starlink ou jouer à des jeux vidéo.

Publicité

Il a également évoqué publiquement l’achat de nouveaux équipements informatiques et ses difficultés avec la configuration de systèmes Microsoft. Ces éléments documentent clairement un usage régulier d’ordinateurs, fragilisant considérablement la crédibilité de sa défense.