Elon Musk vs Trump : une guerre ouverte à venir ?

Le milliardaire Elon Musk a publié une critique acerbe du projet de loi budgétaire soutenu par Donald Trump, le qualifiant de scandaleux et de répugnant sur son réseau social X, le mardi 3 juin. Cette attaque frontale contre l’une des priorités législatives du président américain met en lumière les tensions croissantes entre l’homme le plus riche du monde et l’administration qu’il a récemment quittée après quatre mois de collaboration.

La Maison Blanche a rapidement réagi à ces déclarations polémiques, la porte-parole Karoline Leavitt affirmant que l’opinion de Musk n’influencerait pas la position présidentielle. L’administration maintient son soutien total à ce qu’elle considère comme un texte fondamental de son programme, malgré les critiques acerbes de l’ancien conseiller.

Un projet budgétaire controversé

Le projet de loi prévoit notamment l’extension des réductions d’impôts massives du premier mandat républicain, qui arrivent à échéance fin 2025. Selon diverses analyses indépendantes, cette prolongation pourrait creuser le déficit fédéral de 2 000 à 4 000 milliards de dollars sur la décennie suivante. Parallèlement, les coupes budgétaires envisagées pourraient toucher des millions d’Américains défavorisés, notamment les bénéficiaires du programme d’assurance-maladie Medicaid.

Adopté de justesse le 22 mai à la Chambre des représentants sous la pression présidentielle, le texte est actuellement examiné au Sénat, où les républicains détiennent la majorité. Cependant, plusieurs élus du camp présidentiel envisagent d’importantes modifications, ce qui pourrait prolonger les débats parlementaires malgré l’urgence exprimée par Trump.

Des divisions au sein du camp républicain

Les républicains modérés hésitent à approuver des réductions de dépenses aussi drastiques, tandis que les partisans de la rigueur budgétaire dénoncent une bombe à retardement pour les finances nationales, alors que la dette américaine approche les 37 000 milliards de dollars. Cette opposition interne, bien que numériquement limitée, pourrait suffire à bloquer le processus législatif. L’opposition démocrate critique également ces mesures, y voyant un transfert de richesse des plus pauvres vers les plus fortunés, aggravant les inégalités dans un contexte inflationniste difficile pour les classes populaires.