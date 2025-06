Énergie au Maghreb : alliance avec un pays africain pour des projets

Photo Reuters

L’Algérie et l’Angola s’engagent sur la voie d’un rapprochement renforcé dans le secteur énergétique. C’est à l’occasion du 17ᵉ Sommet d’affaires États-Unis–Afrique que les deux pays ont officialisé leur volonté de développer de nouveaux partenariats autour du pétrole, du gaz et des mines.

Selon des médias angolais et algériens, cette coopération reposera sur plusieurs axes principaux. D’abord, un programme d’échanges d’expertise et de formation sera mis en place. Les deux États souhaitent ainsi permettre à leurs entreprises et techniciens de partager des savoir-faire et de bénéficier de formations croisées dans les domaines stratégiques liés à l’exploitation des hydrocarbures.

La coordination technique figure aussi parmi les priorités annoncées. L’Algérie et l’Angola entendent explorer des projets communs qui pourraient, à terme, aboutir à des co-investissements ou à la mise en place d’unités mixtes de production et de transformation. Les deux pays, qui comptent parmi les producteurs majeurs d’hydrocarbures en Afrique, considèrent que le partage d’expérience et l’étude conjointe de nouvelles opportunités sont des leviers essentiels pour moderniser leurs filières.

Au-delà de l’aspect économique, cette coopération est perçue comme une étape vers une meilleure autonomie énergétique régionale et une diversification des partenariats traditionnels. En effet, Alger comme Luanda cherchent à consolider leur position sur le marché international tout en renforçant leur capacité de production locale et leurs chaînes de valeur. Cette dynamique de rapprochement pourrait aussi contribuer à créer de nouvelles perspectives industrielles, notamment dans la valorisation des ressources minières et le développement des infrastructures nécessaires à l’exportation.