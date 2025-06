Energie au Maghreb: un pays renforce son partenariat avec la France

© Pixabay

L’énergie représente un secteur stratégique pour de nombreux pays, car elle constitue un moteur essentiel du développement économique, de la compétitivité industrielle, et de la transition énergétique mondiale. À l’échelle internationale, l’accès à des sources d’énergie fiables, durables et abordables est crucial pour garantir la croissance tout en respectant les impératifs écologiques.

Dans cette optique, le 6 juin 2025, à Paris, une rencontre importante a eu lieu entre Leila Benali, la ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, et son homologue français, Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie. Cet entretien de haut niveau visait à consolider davantage le partenariat énergétique entre les deux pays, notamment à travers des projets communs dans les secteurs de l’interconnexion électrique et des énergies renouvelables.

Projet d’interconnexion électrique : un défi technologique

L’un des projets majeurs discutés lors de cette réunion concerne l’interconnexion électrique entre la France et le Maroc, qui se distingue par son caractère innovant. Il s’agit d’une connexion sous-marine bidirectionnelle « hors réseau » (off-grid), un défi technique nécessitant l’installation d’un câble à des profondeurs inédites. Le projet représente non seulement un enjeu technologique, mais aussi un modèle de coopération internationale dans le domaine de l’énergie. Les deux ministres ont souligné les étapes techniques et réglementaires encore nécessaires pour lancer un test sur le marché international, une étape cruciale pour garantir la faisabilité du projet.

Opportunités d’investissements conjoints dans les énergies renouvelables

La collaboration entre les deux pays ne se limite pas à l’interconnexion électrique. Lors de la réunion, plusieurs opportunités d’investissements conjoints ont été évoquées, notamment dans les domaines des énergies renouvelables. Les discussions ont abordé la fabrication de câbles, ainsi que le développement de l’énergie solaire et éolienne. Le Maroc et la France envisagent aussi de coopérer dans la production de batteries et le développement de composants industriels stratégiques.

L’importance des molécules vertes dans la transition énergétique

L’une des innovations majeures mises en avant est le rôle des « molécules vertes », telles que l’hydrogène et l’ammoniac. Ces solutions sont considérées comme essentielles pour la transition énergétique, particulièrement dans les secteurs du transport terrestre, aérien et maritime. Le potentiel d’utilisation de ces molécules pour décarboner ces industries a fait l’objet d’une attention particulière, tout comme la nécessité d’une collaboration industrielle commune pour exploiter pleinement ce marché émergent.

Recherche et innovation : un engagement commun

La rencontre a également été l’occasion d’évoquer la recherche et l’innovation, domaines dans lesquels le Maroc et la France partagent un engagement fort. Les deux pays ont souligné la nécessité d’investir dans des technologies de pointe telles que le stockage d’énergie, les électrolyseurs et la mobilité durable, dans le but de proposer des solutions concrètes et compétitives à l’échelle mondiale.

Renouvellement des engagements politiques et institutionnels

Les discussions se sont conclues par un renouvellement des engagements politiques et institutionnels des deux pays. Cette dynamique est en parfaite adéquation avec la vision royale du Maroc, qui ambitionne de devenir un hub régional pour l’énergie propre et un acteur clé de la lutte contre le changement climatique à l’échelle internationale. L’objectif partagé est de développer des projets modèles qui contribueront à renforcer la souveraineté énergétique des deux nations, à améliorer leur compétitivité industrielle, et à accélérer leur transition climatique.