Espérance de vue au Maghreb : voici la moyenne de ce pays

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Une récente analyse de la plateforme Voronoi place le Maroc au 119e rang mondial en termes d’espérance de vie. Avec une moyenne de 76 ans, le royaume alaouite se situe dans la catégorie des nations à développement humain intermédiaire, montrant des progrès significatifs tout en mettant en lumière les inégalités persistantes entre les régions développées et émergentes.

Cette position est le résultat de multiples facteurs interconnectés qui influencent directement la longévité des populations. La qualité du système de santé, les conditions environnementales, les habitudes alimentaires, le niveau d’éducation et l’accès aux services essentiels sont les piliers déterminants de cet indicateur. Ces éléments reflètent non seulement le bien-être général des citoyens, mais aussi l’efficacité des stratégies gouvernementales en matière de santé publique et de développement social.

Disparités mondiales marquées

Les écarts internationaux révèlent des contrastes frappants dans les conditions de vie à travers le monde. Alors que Monaco mène avec une espérance de vie de 87 ans, suivi de près par San Marino et Hong Kong avec 86 ans, certains pays africains comme le Tchad et le Nigeria peinent à dépasser les 55 ans. Cette différence de plus de trois décennies illustre les profondes inégalités en matière d’accès aux soins et de qualité de vie.

Les populations les plus vulnérables, notamment les enfants de moins de cinq ans et les personnes âgées de plus de 60 ans, restent particulièrement exposées dans les régions moins développées. Le manque de traitements appropriés, parfois réduit à une pénurie de médicaments essentiels comme les antibiotiques, constitue une cause majeure de décès prématurés évitables.

Position régionale du Maroc

Au niveau régional, le Maroc affiche des performances comparables à celles de l’Algérie, qui atteint 77 ans, tout en surpassant la Libye (73 ans), l’Égypte (72 ans) et la Mauritanie (63 ans). Cependant, l’écart reste considérable avec les monarchies du Golfe, où les Émirats arabes unis et le Qatar culminent à 83 ans grâce à leurs systèmes de santé performants, leurs politiques préventives développées et leurs standards de vie élevés.