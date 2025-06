F-16 du Maghreb: un pays équipe ses chasseurs d’un système américain de pointe

F-16 du Maroc. Photo : DR

Face à un environnement géopolitique mondial de plus en plus tendu, marqué par l’évolution rapide des menaces asymétriques, cybernétiques et aériennes, de nombreux États investissent dans la modernisation de leurs capacités militaires. La maîtrise de l’espace électromagnétique, en particulier, est devenue cruciale pour assurer la survie des aéronefs en situation de combat. C’est dans cette dynamique que s’inscrit le Royaume du Maroc, qui renforce l’efficacité opérationnelle de sa flotte de chasseurs F-16 avec l’un des systèmes de guerre électronique les plus avancés du moment.

Une technologie de guerre électronique parmi les plus avancées

Le Maroc fait désormais partie des six premiers pays au monde à se doter du système ALQ-254 Viper Shield, une technologie de dernière génération développée par L3Harris Technologies, entreprise américaine spécialisée dans les équipements de surveillance et de défense. Ce système, en cours de déploiement, a déjà été commandé à 168 exemplaires par Bahreïn, la Bulgarie, la Jordanie, la Slovaquie, Taïwan et le Maroc.

Une protection autonome pour les pilotes de F-16

Fruit de plus de cinq années de développement, le Viper Shield repose sur une architecture modulaire articulée autour de deux fonctions principales. D’un côté, un récepteur d’alerte radar détecte et identifie les menaces dans l’ensemble du spectre des fréquences radio. De l’autre, un système de contre-mesures électroniques brouille activement ces signaux hostiles afin de protéger l’appareil ciblé. Cette double capacité confère une autonomie tactique renforcée aux pilotes, leur permettant d’évoluer plus près des lignes adverses tout en réduisant significativement leur vulnérabilité.

Travis Ruhl, directeur du développement international chez L3Harris Space & Airborne Systems, affirme : « Viper Shield offre le niveau de protection indispensable sur le champ de bataille contemporain ».

Une solution adaptable et convoitée

Le système est actuellement intégré aux chasseurs F-16V Block 70/72, mais une version externe — ALQ-254V(2) — est également disponible. Logée dans une nacelle, cette version peut être facilement installée sur des F-16 plus anciens, ce qui en fait une solution souple et évolutive.

Cette flexibilité pourrait séduire d’autres armées de l’air à travers le monde. Plusieurs pays asiatiques, notamment l’Indonésie, le Pakistan, Singapour, la Corée du Sud, Taïwan et la Thaïlande, envisagent d’adopter cette technologie. Un marché secondaire pourrait s’ouvrir avec l’annonce prochaine, selon Ruhl, d’un premier contrat de rétrofit, c’est-à-dire l’adaptation du système à des appareils déjà en service.

Une montée en puissance stratégique du Maroc

Par cette acquisition, le Maroc confirme sa volonté de disposer d’une force aérienne à la hauteur des défis sécuritaires actuels. L’intégration du Viper Shield s’inscrit dans une stratégie plus large de montée en gamme technologique et de consolidation de sa souveraineté en matière de défense.