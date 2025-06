Football au Maghreb : accord avec un grand championnat européen

Photo de jason charters - Unsplash

Le football marocain franchit une nouvelle étape dans sa quête de professionnalisation. La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) du Maroc vient de signer un accord de partenariat stratégique avec LaLiga, l’instance dirigeante du football professionnel en Espagne. Cette coopération vise à renforcer la structuration du championnat national et à faire évoluer sa gestion vers des standards internationaux.

Avec cette entente, les autorités sportives marocaines espèrent bénéficier de l’expérience et du savoir-faire espagnols, reconnus pour leur efficacité dans la gouvernance des clubs, la valorisation des droits audiovisuels et la formation des jeunes talents. L’objectif est de moderniser l’organisation du championnat marocain, accroître sa visibilité et le rendre plus compétitif sur la scène continentale.

Publicité

La LNFP a qualifié ce partenariat de tournant important. Pour elle, il ne s’agit pas seulement d’un transfert de compétences techniques, mais d’une démarche intégrée qui touche à plusieurs dimensions : gouvernance, encadrement sportif, commercialisation et innovation. L’alliance avec LaLiga devrait ainsi permettre de renforcer les capacités des clubs marocains en matière de gestion financière, de communication et de développement des infrastructures.

Au-delà des aspects techniques, cette initiative témoigne d’une ambition plus large. Le Maroc souhaite construire un écosystème sportif durable, qui crée de la valeur aussi bien pour les acteurs du terrain que pour les partenaires économiques. Cette vision s’inscrit dans une stratégie de long terme, qui accorde une place centrale à la formation, à la digitalisation des compétitions et à l’ouverture vers les marchés internationaux.

Ce partenariat s’ajoute aux efforts déjà entrepris par le royaume pour faire du sport un levier de développement. Il pourrait, à terme, servir de modèle pour d’autres pays africains qui aspirent à professionnaliser leurs championnats nationaux tout en renforçant leur ancrage régional et international.