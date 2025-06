Fortunes : ce milliardaire va verser un pactole face aux tensions sur son mariage

Jeff Bezos (Photo DR)

L’union de Jeff Bezos et de la journaliste Lauren Sanchez, prévue du 24 au 26 juin dans la cité des Doges, suscite de vives inquiétudes. Le fondateur d’Amazon, âgé de 61 ans, fait face à une contestation de plus en plus accrue de la part des habitants et de certains activistes, qui dénoncent l’impact environnemental de la venue de l’un des hommes les plus riches de la planète.

L’arrivée prévue du couple à bord du Koru, un yacht de 126 mètres accompagné d’un navire support avec héliport, cristallise les tensions. Face aux critiques sur son empreinte écologique, Bezos a annoncé vouloir faire un geste en faveur d’associations locales, dans le but d’apaiser la controverse.

Une donation d’un million d’euros pour la lagune

Selon la presse italienne, notamment le média la Nuova, Jeff Bezos aurait versé un million d’euros au Consortium pour la coordination des recherches relatives à la lagune vénitienne. Cette contribution bénéficie également au bureau local de l’Unesco et à la Venice International University. Cet argent versé servira surtout à la protection de l’écosystème marin local, particulièrement en danger à cause du surtourisme.

Le président de la région Vénétie a salué cette initiative, y voyant un signe d’engagement responsable de la part de personnalités internationales, qui n’hésitent pas à sélectionner la ville de Venise afin d’y organiser leurs événements.

Opposition citoyenne et soutien municipal

Malgré tout, les manifestations contre ce mariage se multiplie. Greenpeace et autres collectifs, notamment « No Space for Bezos » contestent la privatisation partielle de la ville. Ces groupes dénoncent aussi la fiscalité avantageuse dont bénéficie le deuxième homme le plus riche au monde qui, d’après certains, ne paierait que 1,1% d’impôts.

À l’inverse, le maire de la villen Luigi Brugnaro défend fermement l’organisation de cette célébration, estimant les retombées économiques à plusieurs millions de dollars. La municipalité assure que l’événement, limité à 200 invités, n’occasionnera aucune perturbation majeure à Venise, une ville habituée à des événements beaucoup plus importants.