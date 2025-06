Galaxy Fold 7 : ce smartphone chinois est-il meilleur ?

Quand Samsung a levé le voile sur son premier Galaxy Fold, l’industrie mobile a basculé dans une nouvelle ère. L’idée même d’un écran qui se plie comme un carnet de notes semblait relever de la science-fiction. Mais au fil des années, la marque sud-coréenne a affiné sa technologie, corrigeant les fragilités initiales, améliorant les charnières, rendant les écrans plus résistants et les performances plus robustes. Aujourd’hui, le Galaxy Fold 7 s’apprête à succéder à une lignée qui a imposé sa marque. Ce modèle ne vise plus à impressionner par la seule nouveauté du pliage : il doit convaincre par sa maturité, sa puissance et sa capacité à rester indispensable dans un marché devenu beaucoup plus compétitif. Mais au même moment, un fabricant chinois avance en embuscade avec une promesse audacieuse.

Une endurance à toute épreuve pour le Galaxy Fold 7 ?

Le Fold 7 n’a pas encore été dévoilé officiellement, mais les attentes sont immenses. La série Fold a toujours été la vitrine du savoir-faire de Samsung : multitâche fluide, qualité d’affichage impressionnante, intégration poussée avec les autres appareils Galaxy. Pourtant, l’un des points qui cristallise le plus d’attention cette année est l’autonomie. Un appareil conçu pour le travail, le jeu, la lecture et les visioconférences en grand format se doit de rester performant du matin au soir. Jusqu’à présent, les modèles de Samsung offraient une endurance correcte, sans pour autant faire de prouesses.

Et c’est justement là que les regards se tournent vers la Chine, où un concurrent prépare ce qui pourrait être un véritable coup de tonnerre. Selon des informations publiées sur le réseau social chinois Weibo par le leaker bien connu Smart Pikachu, la marque Honor serait sur le point d’introduire un téléphone pliable équipé d’une batterie de 6100 mAh. Ce chiffre, s’il est exact, dépasserait de loin les capacités habituelles dans cette catégorie d’appareils. Honor, qui planche sur un nouveau modèle baptisé Magic V5, semble vouloir faire de l’autonomie son argument maître.

L’ambition chinoise face à l’expérience coréenne

Une batterie aussi conséquente dans un smartphone pliable n’est pas un simple choix de confort ; c’est un message. Cela signifie que l’appareil pourrait rester actif bien plus longtemps en mode tablette, supporter les sessions de streaming ou de jeu prolongées, et offrir une expérience plus continue sans dépendance à la recharge. Mais cette prouesse technique soulève aussi des questions : comment gérer la chaleur ? Quelle épaisseur cela impose-t-il à l’appareil ? L’optimisation logicielle est-elle à la hauteur ? Honor, qui cherche à consolider sa présence sur les marchés internationaux, devra prouver que cette performance annoncée ne se fait pas au détriment de l’équilibre global de l’appareil.

En parallèle, Samsung joue une autre carte : celle de l’intégration, de la fiabilité éprouvée et d’un écosystème qui connecte montres, tablettes, écouteurs et ordinateurs dans une expérience fluide. Le Fold 7 ne cherchera pas forcément à écraser la concurrence avec un chiffre record, mais à séduire avec un ensemble cohérent. Toutefois, face à un challenger qui mise tout sur l’endurance, la pression monte. Car une autonomie bien supérieure, combinée à un prix agressif, pourrait convaincre de nombreux utilisateurs de franchir le pas.