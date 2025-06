Galaxy Fold : la surprise de Samsung qui va déstabiliser Apple

Autrefois maître incontesté de la rupture technologique, Apple semble aujourd’hui se contenter d’un perfectionnement constant de son modèle phare, l’iPhone, sans véritable prise de risque. Pendant que les concurrents explorent de nouveaux territoires — écrans pliants, dispositifs modulaires, interfaces enrichies par l’intelligence artificielle — Apple avance à pas lents, trop prudente, presque figée dans une stratégie d’attente. Là où l’entreprise brillait par son audace, elle donne désormais l’impression de courir derrière une tendance qu’elle aurait dû dicter.

Depuis le lancement du premier smartphone pliant par Samsung en 2019, la firme coréenne a multiplié les itérations et affiné sa vision. Résultat : les Galaxy Z Fold et Flip sont devenus des références. En parallèle, Google pousse son assistant vocal dans une direction résolument proactive grâce à l’IA générative. Samsung suit ce mouvement avec des fonctionnalités embarquées capables de traduire, résumer ou planifier en contexte. Face à cela, Siri reste timide, limité, et souvent en décalage avec les usages actuels. L’innovation, aujourd’hui, vient d’ailleurs.

Publicité

Un format inédit qui redéfinit l’idée de smartphone

Samsung ne se repose pas sur ses lauriers. Un nouveau modèle, encore confidentiel mais déjà repéré en Chine sous le code SM-F9680, annonce une refonte totale du format pliable : un appareil à trois volets. Ce concept, qui paraissait encore de la science-fiction il y a quelques années, devient réalité dans les laboratoires du constructeur sud-coréen. L’enjeu n’est pas seulement esthétique ou technique. Il s’agit de répondre à une demande grandissante : disposer d’un écran plus spacieux quand on en a besoin, sans renoncer à la portabilité.

Ce triple dépliage ouvre la voie à une expérience digne d’une tablette, sans les inconvénients du format encombrant. Idéal pour la bureautique mobile, la lecture étendue, le visionnage immersif ou le travail en écran partagé, ce type d’appareil devient un compagnon de productivité à part entière. Même si le chargeur fourni reste modeste (25 W, comme sur de nombreux modèles actuels), l’essentiel est ailleurs : Samsung ose bousculer le cadre, explorer un usage hybride là où Apple semble encore prisonnier de sa diagonale fixe.

Apple peut-il encore surprendre ?

Le lancement de ce Galaxy à trois volets risque de faire du bruit — non seulement parce qu’il propose quelque chose de radicalement nouveau, mais surtout parce qu’il révèle l’inertie d’Apple. Il ne s’agit plus d’une bataille de fiches techniques, mais d’une guerre des imaginaires. D’un côté, une entreprise qui imagine le téléphone comme un outil évolutif, déformable, adaptable. De l’autre, un géant qui perfectionne une formule vieille de plus de quinze ans, sans oser la réinventer.

Cette passivité pourrait devenir un piège. Car le public change, lui aussi. Les utilisateurs attendent désormais des formats qui s’adaptent à leur quotidien mouvant, à leurs usages multiples, à leurs exigences de mobilité et de confort visuel. Samsung, en dévoilant ce prototype à trois volets, anticipe ces mutations. Il ne cherche pas seulement à vendre un téléphone. Il propose une nouvelle manière d’interagir avec le numérique.