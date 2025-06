Gaz au Maghreb : ce pays veut de nouvelles infrastructures

Photo d'illustration de SELİM ARDA ERYILMAZ sur Unsplash

Le Maroc entend accélérer sa transition énergétique en valorisant ses ressources gazières. Dans cette dynamique, les autorités ont lancé un vaste chantier pour structurer un réseau national d’infrastructures capable de soutenir les besoins internes, tout en préparant le pays à jouer un rôle régional dans le secteur gazier.

Parmi les projets phares figure la construction de terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL), qui devraient permettre d’assurer un approvisionnement plus flexible et sécurisé. Ces infrastructures sont appelées à constituer les points d’entrée d’un futur réseau intégré de distribution, au service aussi bien de l’industrie que de la production électrique.

Pour éviter les erreurs de planification et s’assurer de l’attractivité des projets, un dispositif a été mis en place afin de collecter, en amont des appels d’offres, les contributions techniques et financières des acteurs intéressés. Ce dialogue préliminaire vise à ajuster les termes des futurs partenariats publics-privés.

L’enjeu financier est conséquent. Selon les premières estimations, plusieurs centaines de millions de dollars devront être mobilisés pour concrétiser ces infrastructures, sans compter les coûts d’exploitation. Toutefois, les autorités misent sur un retour sur investissement à long terme, à travers la réduction de la dépendance énergétique et la création d’un nouveau socle industriel.

Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de diversification énergétique. Si le Maroc a déjà investi dans le solaire et l’éolien, le gaz est perçu comme une énergie de transition qui pourrait stabiliser le mix énergétique, tout en réduisant les émissions. Le pays veut donc construire un modèle adapté à ses besoins, combinant sécurité d’approvisionnement, compétitivité économique et responsabilité environnementale. Le succès de cette stratégie dépendra en grande partie de la capacité à attirer des investisseurs fiables, à encadrer les projets sur le plan réglementaire et à garantir un équilibre entre ambition et réalisme.