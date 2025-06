Gims: Demdem officialise leur divorce, la toile s’emballe

Figure incontournable de la scène musicale francophone, Gims s’est imposé au fil des années comme l’un des artistes les plus influents de sa génération. D’abord connu comme membre du groupe Sexion d’Assaut, il a ensuite mené une carrière solo à succès, marquée par des titres à fort impact populaire. En parallèle de sa carrière, il a toujours cultivé une grande discrétion autour de sa vie privée, notamment concernant sa relation avec Demdem, de son vrai nom Adja Damba, qui partageait sa vie depuis deux décennies. Le couple, parent de quatre enfants, est longtemps resté à l’écart des projecteurs, malgré quelques apparitions publiques, comme dans le clip Tout donner en 2016.

Un message explicite sur Instagram

Ce dimanche 15 juin, Demdem a surpris de nombreux internautes en publiant un selfie accompagné d’un mot sans équivoque : « Célibataire ». Quelques minutes plus tard, un second cliché, cette fois assorti de la mention « Je suis divorcée », est venu confirmer l’annonce de la séparation avec Gims. Si cette publication a été rapidement supprimée, elle n’a pas échappé à l’attention des abonnés, relançant les spéculations déjà présentes depuis plusieurs mois.

Une séparation annoncée après des mois de silence

Depuis quelque temps, Demdem entretenait le flou sur sa situation conjugale à travers une série de publications énigmatiques. Ces messages, bien que jamais explicites, laissaient entrevoir des tensions dans le couple, sans pour autant que l’une ou l’autre des parties ne confirme quoi que ce soit. Malgré ces indices disséminés sur les réseaux sociaux, le couple était resté silencieux jusqu’à cette sortie frontale de la principale concernée.

Gims reste silencieux

Conformément à son habitude, Gims n’a fait aucune déclaration en réaction à cette annonce. L’artiste, connu pour préserver farouchement sa vie personnelle, n’a pour l’heure livré aucune indication sur sa perception de cette séparation ni sur les raisons éventuelles ayant mené à cette rupture. Cette posture n’est pas nouvelle : même au sommet de sa notoriété, le chanteur est toujours resté discret sur les questions d’ordre privé.

Une relation marquée par la discrétion

Mariés depuis près de vingt ans, Gims et Demdem formaient l’un des couples les plus stables et discrets du paysage musical francophone. Leur vie à l’abri des regards leur avait permis d’élever leurs enfants loin des projecteurs, tout en accompagnant la carrière ascendante du rappeur. Ce choix de discrétion, parfois rompu par quelques apparitions ciblées, n’a pas empêché les fans de s’attacher à leur histoire.

Réactions contrastées de la toile

L’annonce de la séparation n’a pas seulement éveillé la curiosité : elle a aussi déclenché une vague de commentaires, parfois virulents, sur les réseaux sociaux. Demdem a été la cible d’un flot de propos sexistes, certains internautes allant jusqu’à la qualifier de « produit périmé » en raison de son statut de mère de famille nombreuse. D’autres ont insinué qu’elle n’aurait plus de valeur « sur le marché » du mariage, affirmant que « personne ne voudrait sérieusement d’une femme avec quatre enfants » ou encore que « les hommes vont juste l’utiliser ». La réduction de son image à son physique a été largement observée, avec des jugements déplacés sur son apparence et son âge.

Les soupçons de vénalité ont également émergé, certains commentateurs affirmant que Demdem aurait « profité de l’argent de Gims pendant vingt ans » avant de le quitter, tandis que d’autres ont ironisé sur les potentielles charges financières à venir pour le rappeur. « C’est donc pour ça qu’il sort un morceau tous les deux jours… La pension alimentaire va faire mal », a écrit un utilisateur, faisant le lien entre la productivité récente de Gims et les frais présumés liés à cette séparation. Malgré ce déferlement, plusieurs internautes se sont indignés face à ces attaques, défendant la jeune femme et dénonçant un sexisme ambiant. « Aucun être humain n’est périmé », « Les réseaux vous ont tués », ou encore « Le niveau intellectuel des commentaires est alarmant », ont répondu certains, appelant à davantage de respect.

Enfin, au milieu des sarcasmes et des jugements, des messages plus empreints d’émotion ont émergé. Des fans, attachés à l’image du couple, ont exprimé leur tristesse et leur désillusion : « Je ne crois plus en l’amour », « Vingt ans de mariage, quatre enfants, comment on en arrive là ? », ou encore « C’est dommage, ils formaient un beau couple ». Entre critiques violentes, humour douteux et nostalgie sincère, la rupture de Demdem et Gims a exposé, une fois encore, la brutalité et la polarisation des réactions que peuvent susciter les séparations de figures publiques sur les réseaux sociaux.