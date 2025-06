Grandes fortunes : les milliardaires français dominent ce secteur

Francoise Bettencourt Meyers. Photo: Bertrand Rindoff Petroff—Getty Images

Depuis la fin du XXe siècle, les fondations des grandes fortunes mondiales ont connu une mutation profonde. Si l’industrie lourde, la finance ou les nouvelles technologies ont longtemps été les piliers de l’accumulation de richesse, un autre univers a progressivement conquis le sommet des classements : celui de la beauté, du luxe et de l’image. À travers des marques puissantes et un storytelling raffiné, la France s’est imposée comme un acteur central, capable de transformer son savoir-faire esthétique en milliards.

D’après Forbes, huit des vingt personnes les plus riches au monde dans le secteur des cosmétiques sont françaises. Encore plus impressionnant : les quatre premières places sont toutes occupées par des Français. Ce n’est pas un hasard. Ce succès repose sur une longue tradition, un vrai savoir-faire, et un sens du commerce et de l’image bien développé.

Des figures emblématiques à la tête d’empires

Parmi ces grandes fortunes, Bernard Arnault arrive en tête. Patron du groupe LVMH (qui possède Dior et bien d’autres), il a su faire rayonner le luxe français à l’échelle mondiale. Même si son empire ne se limite pas aux cosmétiques, ce secteur y tient une place essentielle. Juste derrière lui, on retrouve Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L’Oréal. Le groupe, présent sur tous les continents, combine recherche scientifique, marketing et innovation pour rester un leader mondial.

Alain et Gérard Wertheimer occupent la troisième et la quatrième place du classement. Ces deux frères, peu présents dans les médias, dirigent Chanel, une maison emblématique connue pour son raffinement. Leurs parfums et produits de soin figurent parmi les plus populaires à l’échelle mondiale.

D’autres fortunes, moins visibles mais très solides

Au-delà de ces quatre figures de proue, d’autres milliardaires français se sont imposés dans le secteur. Leur modèle repose sur la cosmétique naturelle, plus accessible, avec une forte dimension écologique. Une approche différente, mais tout aussi rentable. D’autres ne possèdent pas leurs propres marques, mais créent des parfums pour le compte de grandes maisons. Leur force réside dans la maîtrise complète du processus : création, production, distribution. C’est le cas de Jean Madar et Philippe Benacin.

Une réussite qui s’explique par la culture française

Si la France domine autant dans le secteur de la beauté, ce n’est pas uniquement pour des raisons économiques. Il y a aussi une dimension culturelle. En France, les produits de beauté ne sont pas de simples objets : ils racontent une histoire, portent un style, incarnent un art de vivre.

Les marques françaises savent transformer un parfum ou une crème en symbole. Elles vendent plus qu’un produit : elles proposent une expérience, un rêve. C’est ce lien émotionnel qui fait leur force sur le marché mondial.

Une richesse construite sur l’image et le long terme

Ce que montre le classement de Forbes, c’est que la richesse dans ce domaine repose autant sur la qualité des produits que sur l’univers qui les entoure. Les marques françaises ont su créer des mondes cohérents, durables, et désirables.

Dans un monde où l’image prend de plus en plus d’importance, la France a su tirer parti de son histoire, de son esthétique et de son sens du luxe. Et aujourd’hui, ce savoir-faire continue de porter ses fruits… en milliards.