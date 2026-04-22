Mathieu Flamini, milliardaire dans l’ombre : l'ex-joueur d'Arsenal se confie sur son empire

Ancien milieu de terrain d’Arsenal et de l’Olympique de Marseille, Mathieu Flamini s’est récemment exprimé dans un entretien médiatique sur sa reconversion dans la biochimie. Retraité depuis 2019, l’ancien international français dirige aujourd’hui l’entreprise de chimie verte GF Biochemicals, spécialisée dans les alternatives aux produits pétrochimiques.

Selon le magazine Forbes, sa fortune serait estimée à près de 10 milliards de livres sterling, une évaluation qui alimente depuis plusieurs années les spéculations autour de son patrimoine.

Une transition amorcée dès sa carrière en Italie

L’ancien milieu de terrain explique avoir entamé sa réflexion entrepreneuriale lors de son passage à l’AC Milan. Au contact de coéquipiers engagés dans d’autres activités, il s’oriente progressivement vers le monde des affaires et multiplie les rencontres dans le secteur industriel. Cette dynamique le conduit à cofondé GF Biochemicals, une société positionnée sur la production d’acide lévulinique, une molécule issue de la biomasse pouvant remplacer certains dérivés du pétrole.

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Flamini insiste sur les similitudes entre sport de haut niveau et direction d’entreprise : « Il faut gérer la pression, être déterminé mais patient, ne pas avoir peur de la charge de travail ni des sacrifices ». Il évoque également une sensibilité ancienne aux enjeux environnementaux, qui a guidé ses choix après sa carrière sportive.

Une reconversion rare dans l’industrie scientifique

Le parcours de Flamini reste atypique parmi les anciens sportifs professionnels. Peu d’entre eux s’orientent vers des secteurs industriels ou scientifiques à forte intensité technologique. Certains ont toutefois connu des réussites marquantes dans des domaines éloignés du sport. L’ex-boxeur George Foreman a bâti une fortune grâce à la commercialisation d’un appareil électroménager (grill électrique) devenu mondialement populaire.

L’ancien joueur de tennis Ion Țiriac s’est imposé dans la banque et l’assurance, au point de devenir milliardaire. Dans un registre différent, l’ex-basketteur Shaquille O’Neal a investi très tôt dans plusieurs entreprises technologiques, dont certaines géantes du numérique. Ces trajectoires contrastent avec les reconversions plus classiques observées dans le football, souvent tournées vers les médias, le coaching ou la gestion de clubs.

Une activité encore en développement

Fondée au début des années 2010, GF Biochemicals s’est fait connaître pour avoir développé un procédé de production à grande échelle d’acide lévulinique, identifié par le département de l’Énergie des États-Unis comme une molécule clé pour la transition vers des matériaux plus durables. L’entreprise poursuit aujourd’hui son expansion sur plusieurs marchés industriels.

L’évolution de cette activité et la valorisation réelle de la société devraient déterminer dans les prochaines années si la trajectoire entrepreneuriale de Mathieu Flamini confirme les estimations avancées sur sa fortune.