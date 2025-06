Hydrocarbures au Maghreb: un géant américain révèle ses ambitions

(bashta, iStock at Getty Images)

Alors que les grandes puissances pétrolières réorientent leurs stratégies pour sécuriser des ressources à la fois abondantes et accessibles, l’Algérie attire une attention croissante. Dans un Maghreb qui voit se multiplier les sollicitations d’acteurs internationaux, le pays avance ses atouts avec prudence mais détermination. Les réformes législatives, les vastes réserves d’hydrocarbures et la volonté politique affichée à haut niveau repositionnent Alger comme un pôle d’intérêt stratégique pour les majors du secteur. Dans cette dynamique, la rencontre entre le président Abdelmadjid Tebboune et un haut responsable d’ExxonMobil vient marquer une étape décisive.

Un climat propice aux investissements énergétiques

Le vice-président d’ExxonMobil en charge de l’exploration mondiale, Jon Adriel, s’est récemment entretenu avec le président algérien à Alger. Ce tête-à-tête n’est pas anodin : il révèle la consolidation d’une relation stratégique entre l’Algérie et l’une des plus influentes compagnies pétrolières au monde. Selon le cadre américain, la discussion a permis d’aborder les modalités concrètes de la collaboration entre Sonatrach et ExxonMobil, en particulier sur les plans technologique et environnemental.

Ce qui ressort de cet échange, c’est un sentiment de confiance nourri par la précision des réponses apportées par la partie algérienne. Pour Adriel, les autorités locales maîtrisent parfaitement les enjeux liés à la transition énergétique, aux défis environnementaux et aux attentes des partenaires internationaux. Ce degré d’engagement est perçu comme un gage de sécurité pour les projets à venir. Il n’est donc pas surprenant que le responsable ait affirmé que les futurs investissements se feront « en toute sécurité ».

Produire plus, mais mieux

L’un des éléments clefs évoqués par ExxonMobil concerne la qualité de la production énergétique envisagée. Il ne s’agit pas simplement de pomper davantage de pétrole ou de gaz, mais de le faire avec un souci de performance environnementale. L’objectif est clair : développer une production à faibles émissions tout en augmentant les volumes. Ce double impératif reflète une tendance mondiale dans laquelle la course à l’énergie ne peut plus faire l’impasse sur la durabilité.

À cet égard, l’Algérie entend capitaliser sur ses ressources conventionnelles tout en intégrant des technologies de réduction d’émissions. Le message adressé aux compagnies étrangères est limpide : les portes sont ouvertes à ceux qui s’engagent à respecter les nouveaux standards techniques et environnementaux. ExxonMobil, en mettant en avant ses capacités d’innovation dans le domaine du pétrole « très sûr », semble répondre à cette exigence avec enthousiasme.