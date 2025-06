Hydrogène vert au Maghreb : 3 grands acteurs s’unissent pour un projet

Photo DR

L’Algérie avance à grands pas dans sa stratégie de diversification énergétique. D’après les informations relayées par le média algerie-eco, un accord a récemment été signé entre Sonatrach, le groupe américain Hecate Energy Global Renewables et la société Tosyali Algérie. Ce partenariat vise à évaluer la faisabilité d’un projet intégré de production d’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables, avec une application directe dans le secteur de la sidérurgie.

Ce protocole d’entente marque une étape importante pour le pays, qui cherche à valoriser son ensoleillement abondant et son potentiel éolien pour produire une énergie propre et compétitive. Le projet envisagé vise notamment à alimenter les installations de Tosyali Algérie, acteur majeur de l’industrie de l’acier, en hydrogène produit localement et de manière durable.

L’intérêt de cette démarche repose sur un double objectif : réduire l’empreinte carbone d’un secteur industriel particulièrement énergivore, tout en explorant un nouveau créneau porteur à l’échelle mondiale. L’hydrogène vert, obtenu par électrolyse de l’eau à partir d’énergies renouvelables, est aujourd’hui présenté comme une solution prometteuse pour accompagner la transition énergétique.

Pour Sonatrach, traditionnellement tournée vers le pétrole et le gaz, cette initiative constitue également une ouverture vers de nouveaux horizons technologiques et économiques. Elle reflète une volonté d’adaptation aux évolutions du marché énergétique mondial, où la demande pour des carburants alternatifs bas carbone est en nette progression.

Du côté de Hecate Energy, ce partenariat permet de s’implanter dans une région stratégique, tout en apportant une expertise reconnue dans le domaine des projets solaires à grande échelle. Quant à Tosyali Algérie, l’entreprise y voit une opportunité d’optimiser ses processus industriels tout en réduisant leur impact environnemental. Bien que le projet n’en soit qu’au stade des études, il symbolise une dynamique de transformation qui gagne du terrain. Alger semble vouloir capitaliser sur ses ressources naturelles pour construire une industrie plus verte et plus résiliente. Reste à voir si cette première étape ouvrira la voie à des investissements concrets et à une production à grande échelle.