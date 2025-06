Hydrogène vert au Maghreb : ce pays se prépare à un changement

Photo DR

L’hydrogène vert s’impose progressivement comme une clé essentielle pour relever les défis énergétiques et environnementaux actuels. Produit à partir de sources renouvelables telles que le soleil et le vent, il permet de générer une énergie propre, sans émission de gaz à effet de serre, tout en offrant une solution de stockage et de transport flexible. Cette innovation énergétique ouvre la voie à une décarbonation des secteurs lourds et constitue une alternative stratégique dans la transition vers un modèle durable. Le Maroc se positionne ainsi en pionnier sur le continent africain, prêt à capitaliser sur son potentiel solaire et éolien exceptionnel pour devenir un centre majeur de production d’hydrogène vert.

Une réunion stratégique pour asseoir un projet d’hydrogène vert ambitieux

Ce lundi, sous la présidence de M. Karim Zidane, ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, la 6ᵉ réunion du Comité de suivi portant sur le contrat préliminaire de réservation foncière a réuni les acteurs concernés, qui ont renforcé leur engagement en faveur du développement de l’hydrogène vert. Cette énergie représente une avancée décisive pour réduire l’empreinte carbone et répondre aux besoins énergétiques futurs. Le comité a ainsi supervisé le contrat de réservation foncière avec un consortium international composé de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), TotalEnergies et A.P. Moller Capital, qui apportent leur expertise et leurs investissements dans la mise en place des infrastructures nécessaires à la production industrielle d’hydrogène vert. Cette collaboration montre la synergie entre acteurs publics et privés pour transformer le potentiel naturel du Maroc en une énergie propre aux usages multiples.

Une ambition nationale portée par une mobilisation collective

Le projet d’hydrogène vert révèle la volonté du Maroc de se positionner comme un pôle africain incontournable dans le domaine des énergies renouvelables. Cette ambition nationale dépasse le simple cadre énergétique pour devenir un levier de croissance économique, un vecteur d’attractivité internationale et un moteur d’innovation. La mobilisation coordonnée des acteurs publics, notamment Masen, qui agit comme point focal de l’offre marocaine pour l’hydrogène vert, montre l’importance accordée à la cohérence stratégique et à l’intégration des différentes composantes institutionnelles. En conjuguant les ressources naturelles du pays à des partenariats solides, le Maroc s’engage à transformer ses potentialités en projets tangibles, prêts à répondre aux besoins croissants d’énergie propre à l’échelle régionale et mondiale.

En misant sur l’hydrogène vert, le Maroc se prépare à un changement profond dans son paysage énergétique, économique et industriel. Cette initiative témoigne d’une approche proactive, intégrée et visionnaire, qui pourrait inspirer d’autres pays du Maghreb à adopter des solutions similaires pour relever les enjeux énergétiques et climatiques. L’alliance entre acteurs publics et privés, ainsi que la planification rigoureuse des infrastructures, sont les clés qui permettront de concrétiser cette ambition et d’inscrire durablement le royaume parmi les leaders africains de la transition énergétique.