Hydrogène vert au Maghreb : ce pays sollicité dans un projet européen

Le Maroc prend part au projet Green Hysland, une initiative internationale ambitieuse menée à Majorque, impliquant onze pays, dont neuf membres de l’Union européenne, le Chili et le Maroc. Ce projet pilote vise à établir un modèle urbain fonctionnant à l’hydrogène renouvelable, démontrant ainsi sa faisabilité avant son déploiement à plus grande échelle dans d’autres régions. Cette collaboration marque un pas décisif vers une transition énergétique durable.

Cette participation s’inscrit dans les objectifs marocains de neutralité carbone d’ici 2050. En accédant aux données techniques, économiques et environnementales issues de l’expérimentation, le Maroc renforce son expertise sur l’hydrogène vert. Ces connaissances orienteront les futures politiques et investissements dans des secteurs clés comme l’industrie, les transports et le tourisme, favorisant une économie plus verte.

Un écosystème énergétique testé à Majorque

Doté d’un budget de 10 millions d’euros financé par le Partenariat pour l’hydrogène propre, le projet couvre toute la chaîne de valeur de l’hydrogène vert, de la production via l’énergie solaire à son utilisation finale, avec une capacité annuelle de 330 tonnes. Un système de traçabilité garantit l’origine renouvelable de l’hydrogène, consolidant la dimension écologique de l’initiative.

À Majorque, l’hydrogène alimentera divers secteurs : transports publics et privés, industries, production d’énergie et tourisme. Une partie sera injectée dans le réseau gazier pour répondre aux besoins en chauffage et électricité. Cette approche multisectorielle permet d’évaluer les performances de l’hydrogène dans des contextes variés, offrant des enseignements précieux pour son adoption future.

Une ambition de déploiement à l’échelle mondiale

L’objectif à long terme est de faire des Baléares un modèle d’économie basée sur l’hydrogène d’ici 2050, tout en intégrant progressivement les énergies renouvelables. Les résultats de Green Hysland serviront de base pour des projets similaires dans d’autres régions, comme Madère, Tenerife, des îles grecques, le Chili et le Maroc.