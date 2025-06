Hydrogène vert au Maghreb : des millions d’hectares mobilisés pour des projets

Le Maroc accélère son positionnement dans le domaine de l’hydrogène vert. Le gouvernement a officiellement lancé la première phase de mise en œuvre de « l’Offre Maroc« , un programme national qui vise à faire du pays un acteur clé dans la production et l’exportation de cette énergie propre. Dans cette dynamique, un million d’hectares ont été mobilisés, avec déjà 300 000 hectares mis à la disposition des premiers investisseurs.

Selon les autorités marocaines, six consortiums nationaux et internationaux ont été sélectionnés pour développer des projets structurants dans les régions du sud du pays. Ces initiatives seront déployées dans les provinces de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, des zones bénéficiant de conditions naturelles favorables à la production d’énergies renouvelables.

Le programme « Offre Maroc » prévoit de combiner les ressources solaires et éoliennes du pays avec le potentiel technologique des partenaires étrangers pour produire de l’hydrogène et ses dérivés à destination des marchés mondiaux. Le gouvernement entend ainsi valoriser les ressources naturelles du territoire, tout en attirant des capitaux et des technologies vers des régions encore en développement.

Ce premier pas traduit la volonté de Rabat de structurer une filière industrielle autour de l’hydrogène vert, en ligne avec les objectifs de transition énergétique et de souveraineté économique. Il s’agit aussi pour le Maroc de répondre à la demande croissante des pays européens en matière d’énergies bas-carbone, et de profiter de sa proximité géographique pour établir des corridors d’exportation.

En soutenant ces projets à grande échelle, le pays souhaite également encourager la création d’emplois, le transfert de compétences et l’émergence d’un tissu industriel local. Plusieurs dispositifs d’accompagnement sont à l’étude pour faciliter l’installation des entreprises sur les terrains réservés, notamment en matière d’infrastructures, de fiscalité et de régulation.