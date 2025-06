Iliman Ndiaye aide le Sénégal à prolonger sa série d’invincibilité en égalisant contre l’Irlande

Photo de jason charters - Unsplash

Le Sénégal a prolongé sa série d’invincibilité à 21 matchs grâce à un match nul 1-1 contre la République d’Irlande lors d’un match amical international disputé à l’Aviva Stadium, avec Iliman Ndiaye jouant un rôle déterminant dans ce résultat.

Le milieu de terrain, qui fêtait sa 27e sélection, a joué l’intégralité du match et a été décisif sur le but égalisateur sénégalais. Après l’ouverture du score des Irlandais, Ndiaye a répondu par un geste de classe individuelle, éliminant un défenseur sur le côté avant d’adresser un centre précis dans la surface. Cherif Ndiaye a repris le ballon, forçant une parade difficile du gardien irlandais Caoimhin Kelleher. Le ballon a rebondi vers Ismaila Sarr, qui l’a tranquillement poussé au fond des filets pour égaliser.

Publicité

Le Sénégal a fait preuve de résilience et de discipline après avoir concédé l’ouverture du score. L’énergie et la créativité de Ndiaye ont permis à l’équipe de reprendre le contrôle du milieu de terrain. Sa capacité à porter le ballon sous pression et à créer des espaces a aidé les Lions de la Teranga à se projeter vers l’avant avec plus d’assurance au fil du match. La réaction de l’équipe face à l’adversité a été posée et mature, témoignant de l’expérience et de la profondeur construites sous la direction du sélectionneur Aliou Cissé.

Le Sénégal affrontera l’Angleterre lors de son prochain match amical, avec les plateformes de bookmaker hors ARJEL proposant une victoire sénégalaise à 9/1, un match nul à 4/1, et une victoire anglaise à 1/3. Ces sites continuent d’attirer les amateurs de paris grâce à leurs cotes compétitives, des paiements rapides et des promotions généreuses, incluant des bonus de bienvenue, des offres de cashback et des paris gratuits.

Alors que beaucoup se projettent déjà vers le choc contre l’Angleterre, le match nul contre l’Irlande a rempli son objectif. Sans enjeu de qualification, il a permis au Sénégal de tester la profondeur de son effectif et de maintenir son élan avant des rencontres plus exigeantes. Idrissa Gana Gueye, figure expérimentée du groupe, est resté sur le banc, les entraîneurs souhaitant évaluer d’autres options au milieu.

Avec ce match nul, le Sénégal continue de bâtir une remarquable série d’invincibilité qui reflète sa régularité, tant en matchs officiels qu’en amicaux. Le mélange de cadres expérimentés et de jeunes talents comme Ndiaye donne à l’équipe une base solide en vue des prochaines qualifications pour la Coupe du monde.

Publicité

Bien que les deux équipes aient partagé la possession et les occasions, c’est le Sénégal qui a proposé les phases offensives les plus fluides en seconde période. La performance de Ndiaye s’est démarquée, non seulement pour son rôle dans l’égalisation mais aussi pour son engagement et sa sérénité dans les phases à haute intensité. Sa présence ne cesse de prendre de l’ampleur dans le groupe national, et ses prestations dans ce type de rencontres confirment son importance croissante.

Le Sénégal se tourne désormais vers la prochaine trêve internationale, avec un objectif clair : les qualifications pour la Coupe du monde. Pour l’instant, le nul obtenu à Dublin reste un nouveau signe de régularité et de préparation, avec Ndiaye qui continue de prouver qu’il est un joueur fiable dans les moments décisifs.