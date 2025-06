Importations au Maghreb : des changements drastiques attendus

Photo d'illustration : DR

À l’échelle mondiale, les importations constituent un levier essentiel pour les économies, en fournissant les biens et matériaux indispensables que la production locale ne peut satisfaire. Elles participent au fonctionnement des industries, à la diversité des produits disponibles pour les consommateurs, et à la stabilité économique. Toutefois, quand cette dépendance devient excessive, elle peut fragiliser les équilibres financiers et ralentir le développement industriel. Certains pays du Maghreb, confrontés à des tensions économiques et à la nécessité de dynamiser leur secteur productif, réévaluent leurs politiques commerciales en adoptant des mesures plus restrictives.

Une réforme majeure portée par les autorités algériennes

En Algérie, une transformation majeure est engagée, pilotée directement par le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune. Le but principal est de limiter les importations aux « produits nécessaires », afin de consacrer davantage de ressources aux secteurs clés, en particulier les exportations hors du domaine des hydrocarbures. Lors du Conseil des ministres, il a mandaté le ministre chargé du Commerce extérieur, Kamel Rezig, pour instaurer des critères rigoureux que tous les importateurs devront respecter, quels que soient les produits concernés. Cette démarche s’accompagne d’une révision des dispositifs légaux et des structures administratives, visant à garantir une gestion plus efficace et harmonisée des flux commerciaux.

Une telle stratégie vise à restaurer un meilleur équilibre dans la balance commerciale et à soutenir l’économie nationale en réduisant la sortie massive de devises. Pour cela, le gouvernement algérien a demandé un approfondissement des textes réglementaires et des mécanismes supervisant ces mesures, avant toute adoption définitive, soulignant la volonté d’établir un cadre clair et robuste.

Encadrement renforcé et sélection rigoureuse des marchandises

Le principe central de cette réforme est l’instauration d’un filtre rigoureux, où seules les importations répondant à des critères précis de nécessité seront autorisées. Ce système, en mettant en avant la qualité et l’utilité des produits importés, rappelle une gestion attentive et sélective comparable à celle d’une entreprise cherchant à optimiser ses ressources limitées. Le renforcement des normes algériennes s’appliquera donc à l’ensemble des opérateurs économiques concernés par l’importation, dans une perspective d’harmonisation et de contrôle renforcé.

Cette politique de restriction ne vise pas seulement à réduire les quantités importées, mais aussi à encourager la production locale et à développer les capacités d’exportation dans des secteurs diversifiés. En effet, en limitant les flux de marchandises importées, le pays cherche à libérer des marges de manœuvre pour ses entreprises, afin qu’elles deviennent plus compétitives à l’international. Le contexte économique mondial, marqué par des incertitudes et des tensions commerciales, renforce l’urgence de telles mesures.

Conséquences pour la région maghrébine

L’approche algérienne pourrait avoir des répercussions au-delà de ses frontières, notamment pour ses voisins du Maghreb, où les échanges commerciaux restent étroitement liés. La mise en place d’un contrôle strict sur les importations oblige ces pays à repenser leurs propres stratégies d’approvisionnement et de commerce extérieur. Cette évolution pourrait entraîner une réorganisation des circuits d’import-export dans la région et stimuler des collaborations plus ciblées entre les pays du Maghreb pour contourner certaines difficultés.

Cependant, la réussite de ces nouvelles règles dépend largement de la capacité des administrations à les faire appliquer de manière transparente et efficace, sans alourdir excessivement les procédures. Les entreprises, elles, devront s’adapter rapidement à ce contexte plus contraignant, ce qui pourrait générer des tensions temporaires mais aussi des opportunités de croissance pour les producteurs locaux.