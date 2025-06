Industrie au Maghreb : les PME principales cibles dans ce pays

Rabat. Photo: DR

L’industrialisation demeure un levier essentiel pour la croissance économique et la modernisation d’un pays. Elle favorise la création d’emplois durables, stimule l’innovation et permet de renforcer la souveraineté économique nationale. Au Maghreb, cette évolution est d’autant plus cruciale qu’elle ouvre la voie à une diversification des économies souvent dépendantes de secteurs traditionnels. Les petites et moyennes entreprises (PME), par leur capacité d’adaptation et leur ancrage local, occupent une place centrale.

Une politique industrielle centrée sur les PME et les microentrepreneurs

Le ministère marocain de l’Industrie, par l’intermédiaire de l’Agence Maroc PME, a mis en place plusieurs initiatives visant à soutenir les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). Le programme NAWAT vise principalement les microentrepreneurs et les petites structures dont les investissements ne dépassent pas trois millions de dirhams. Il offre un soutien à la fois pour la création d’entreprise et pour le développement des compétences, afin de renforcer les aptitudes des porteurs de projets dès leurs débuts.

Favoriser l’investissement productif en dehors des grands pôles

ISTITMAR favorise le développement industriel en soutenant financièrement les investissements, avec une aide pouvant atteindre 30 % des coûts engagés. Cette assistance est particulièrement avantageuse pour les projets situés en dehors du cadre industriel Tanger-Casablanca, ce qui permet de répartir l’activité industrielle de manière plus équilibrée sur le territoire. L’objectif est de stimuler la croissance économique dans les régions moins développées tout en évitant une concentration excessive dans les grandes villes.

Soutenir les très petites entreprises par l’accompagnement

Ce soutien est renforcé par MOWAKABA, un programme qui prend en charge une grande partie des frais liés aux services de conseil. En facilitant l’accès à une expertise spécialisée, MOWAKABA aide les PME à surmonter les défis liés à la gestion, à l’innovation ou à la commercialisation, renforçant ainsi leur compétitivité et leur pérennité.

Encourager les investissements à forte valeur ajoutée

Pour encourager les investissements offrant une grande valeur ajoutée dans des secteurs stratégiques, TATWIR apporte un soutien important aux projets capables de dynamiser la chaîne industrielle et d’améliorer la compétitivité nationale. Ce programme favorise l’émergence d’initiatives innovantes qui renforcent le potentiel industriel du Maroc.

En réunissant ces dispositifs complémentaires, le ministère de l’Industrie du Maroc, construit un écosystème où chaque entreprise, quelle que soit sa taille, peut accéder aux ressources nécessaires pour se développer. Cette approche met les PME au centre de la stratégie industrielle nationale, encourageant ainsi un développement équilibré et durable.