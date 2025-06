Industrie au Maghreb : vers une accalmie avec la France

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

Ce mardi 17 juin à Alger, une vingtaine d’entreprises françaises et plus de 150 sociétés algériennes se sont réunies pour les Journées de l’industrie. Cet événement économique se tient malgré la crise politique qui affecte les relations bilatérales depuis fin juillet 2024.

Cette initiative marque la première collaboration industrielle entre les deux pays en 2025. Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française, elle a pour but de rassembler des entreprises intéressées par des investissements en Algérie ou par le transfert de leur expertise. Selon Michel Bisac, président de l’organisation, cet événement fait suite à d’autres rencontres sectorielles dans les domaines pharmaceutique et agroalimentaire.

Une mobilisation significative dans un contexte difficile

L’événement se déroule au CIC à Club des Pins, sur la côte ouest d’Alger, et montre une forte mobilisation du secteur privé. Parmi les participants algériens, on compte quarante entreprises du secteur public, illustrant l’engagement des institutions économiques nationales. Cette participation fait suite à la visite stratégique de Rodolphe Saadé, dirigeant de CMA CGM, qui avait rencontré le président Abdelmadjid Tebboune le 2 juin dernier.

Cette rencontre avec le patron du géant maritime français avait été perçue comme un premier signe de détente par les milieux d’affaires. Elle montre la volonté du secteur privé de maintenir les liens économiques malgré les turbulences politiques.

L’économie comme lien entre les deux pays

Michel Bisac insiste sur la séparation entre économie et politique, soulignant que les 6 000 entreprises françaises présentes en Algérie n’ont jamais cessé leurs activités. Il minimise la baisse de 21% des exportations françaises vers l’Algérie au premier trimestre 2025, notant une amélioration à 18% sur les quatre premiers mois de l’année.

Pour lui, l’Algérie reste un partenaire essentiel pour la France, située à seulement une heure de vol de Marseille. Les dirigeants d’entreprises, guidés par leur pragmatisme, continuent de voir dans ce pays des opportunités d’affaires durables, alimentant un véritable appétit de coopération entre les deux nations.