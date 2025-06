Infrastructures au Maghreb : une banque européenne s’engage

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Le Maroc s’apprête à jouer un rôle de premier plan sur la scène sportive internationale en co-organisant la Coupe du Monde de football 2030, un événement qui dépasse largement le cadre sportif. Ce rendez-vous planétaire constitue une formidable opportunité pour le pays d’impulser des transformations majeures dans ses infrastructures et son développement économique. En misant sur une organisation exemplaire, le Royaume vise à allier excellence logistique, modernité et durabilité, deux piliers essentiels pour relever les défis du XXIe siècle. Cette ambition dépasse le simple stade et résonne comme un projet national structurant, favorisant l’inclusion sociale et la croissance verte.

Un soutien déterminant pour des structures solides et équitables

Sur cette lancée, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a renouvelé son engagement auprès du Maroc pour soutenir la réalisation des installations solides et adaptées aux défis actuels. Lors d’un forum dédié au climat et à la Coupe du Monde organisé à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat, le vice-président de l’institution, Mark Bowman, a souligné l’importance d’une approche centrée sur l’humain, où la diversité des intervenants et des idées est une condition essentielle au succès des projets. Il a également insisté sur la nécessité de concevoir des installations capables de résister aux aléas liés au changement climatique.

Publicité

Le partenariat entre la BERD et le Maroc vise à assurer que ces investissements ne se limitent pas à la construction physique mais incluent aussi une gouvernance participative et responsable, impliquant tous les acteurs concernés, des autorités aux populations locales. Cette démarche vise à garantir que les bénéfices du développement soient partagés de manière équitable tout en limitant l’impact environnemental.

Prévenir les conséquences des changements climatiques sur les infrastructures

Face à l’intensification des phénomènes climatiques extrêmes, il devient impératif de repenser la conception des infrastructures. Les risques tels que les inondations ou les périodes de sécheresse prolongée menacent la viabilité des installations traditionnelles. Pour pallier ces menaces, la BERD encourage le Maroc à adopter des solutions innovantes, alliant technologies de pointe et connaissances locales, notamment dans la gestion durable des ressources en eau, la maîtrise de la consommation énergétique et l’intégration d’espaces verts dans les zones urbaines.

Cette stratégie est conçue pour protéger non seulement les infrastructures elles-mêmes, mais également les populations vulnérables. La préparation de la Coupe du Monde est une occasion de démontrer qu’un événement d’envergure mondiale peut être organisé tout en respectant des critères élevés de durabilité et d’équité sociale.

Un moteur pour le développement régional autour de projets innovants

L’engagement de la BERD montre une volonté d’accompagner le Maghreb dans sa transition vers un développement plus durable et inclusif. La création d’infrastructures performantes contribue à dynamiser l’économie locale, à favoriser l’innovation et à améliorer les conditions de vie.

Publicité

Ce modèle pourrait servir de tremplin pour renforcer la coopération entre les pays voisins. L’organisation de la Coupe du Monde constitue une plateforme pour mobiliser les investissements et coordonner les efforts en faveur d’un développement équilibré. En adoptant une vision globale et humaine, la BERD participe à faire du Maghreb une région capable de conjuguer progrès technologique, responsabilité environnementale et justice sociale.