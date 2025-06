Iran : Poutine condamne le bombardement américain

Capture ecran Brut

Le conflit entre l’Iran et les forces occidentales et israéliennes s’est aggravé au cours des dix derniers jours. Face à cette situation tendue, l’administration américaine a longtemps hésité sur la conduite à tenir, balançant entre intervention et modération diplomatique.

Après plusieurs jours d’incertitude, le président Donald Trump a finalement décidé d’autoriser des frappes ciblées contre les installations nucléaires iraniennes les plus stratégiques. Cette décision vise explicitement à démanteler les capacités nucléaires de Téhéran. Washington souligne que cette intervention ne constitue pas une déclaration de guerre contre la République islamique, mais une action spécifique contre son programme nucléaire.

La Russie condamne une « agression non provoquée »

Le président Vladimir Poutine a vivement réagi à ces frappes lors d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi à Moscou. Le dirigeant russe a qualifié les bombardements américains d’attaque injustifiée et sans fondement contre un allié proche du Kremlin. Malgré ses critiques acerbes, Poutine n’a pas annoncé de soutien militaire concret à l’Iran.

Cette escalade intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par des échanges de tirs répétés entre l’Iran et Israël. Les autorités iraniennes ont riposté aux bombardements israéliens par des attaques contre le territoire de l’État hébreu, alimentant un cycle de violence préoccupant.

Médiation russe et enjeux géopolitiques

Moscou propose désormais sa médiation pour résoudre cette crise régionale. Le Kremlin cherche à jouer un rôle d’arbitre tout en soutenant diplomatiquement son partenaire iranien. Cette position s’avère délicate, notamment compte tenu des accusations occidentales selon lesquelles Téhéran fournirait des drones à la Russie pour son conflit ukrainien.

Trump n’a d’ailleurs pas manqué de moquer Poutine, lui demandant de régler ses propres conflits avant de vouloir jouer un quelconque rôle dans celui qui sévit actuellement entre l’Iran et Israël. Les consultations entre Poutine et Araghchi visent toutefois à explorer des pistes favorisant la désescalade dans cette région.