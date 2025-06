Loi sur les fiançailles : Ce que des Béninois pensent de la proposition de Gansè

Une publication Facebook du député Armand Gansè, évoquant l’idée d’une proposition de loi pour encadrer les fiançailles, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le parlementaire estime qu’il est temps d’envisager une réponse législative face à la multiplication des engagements sentimentaux non concrétisés.

Dans son message publié sur le réseau social, l’élu a déclaré : « Et si une proposition de loi, portée par votre humble serviteur, venait enfin obliger les hommes à honorer leurs fiançailles après de longues années d’attente ? […] Il est peut-être temps de réfléchir à des mesures concrètes pour protéger celles qui investissent temps, amour et énergie dans des promesses non tenues. »

Publicité

Une proposition qui divise l’opinion

La sortie de l’élu a immédiatement alimenté un débat animé sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont exprimé leur scepticisme, estimant que les priorités nationales se trouvent ailleurs. « Le peuple vit mal et c’est une loi sur les fiançailles que vous priorisez ? », a écrit Médélo Houédikin.

D’autres, à l’image de Roland Kovenon, questionnent la pertinence d’une telle mesure dans un contexte où les libertés individuelles sont en jeu : « Suis-je obligé d’épouser une femme à cause du nombre d’années passées ensemble ? »

Pour certains, le sujet détourne l’attention des enjeux plus urgents comme l’accès à l’eau, à l’électricité ou à l’éducation. « Il faut plutôt initier une loi sur l’accès à l’information publique », a proposé un autre internaute.

Une controverse aux dimensions juridiques

L’analyse de juristes et de citoyens met en lumière les limites d’une telle initiative. Modeste Akadjame, dans une réponse structurée, estime que la proposition de loi, bien qu’animée d’une intention de protection, soulève de nombreuses inquiétudes.

Selon lui, les fiançailles relèvent de l’intime et ne peuvent être transformées en obligation juridique sans risquer de violer la liberté individuelle. Il craint que la loi ne crée des mariages contraints, des contentieux difficiles à trancher et des abus de droit.

Il rappelle aussi que les engagements rompus ne concernent pas uniquement les hommes, ce qui poserait un problème d’égalité devant la loi. Malgré les critiques, certains saluent l’audace du député. Ahinandjê Baba Assan a réagi en ces termes : « Une bonne proposition. C’est la preuve que l’honorable joue pleinement son rôle. »