Maghreb : 2 pays veulent renforcer leur partenariat militaire

Photo: Marines

Le Maroc et la Mauritanie affichent leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine militaire. Une délégation marocaine de haut niveau s’est récemment rendue à Nouakchott pour discuter avec les responsables mauritaniens des pistes de collaboration à approfondir dans ce secteur.

Conduite par le général Mohamed El Abbar, la mission marocaine a pris part à une série d’échanges avec plusieurs hauts gradés de l’armée mauritanienne. Ces discussions ont permis d’aborder des sujets clés, notamment la santé militaire, la formation et l’échange d’expertises.

Publicité

Les deux parties souhaitent aller au-delà des relations traditionnelles. L’objectif affiché est de mettre en place des programmes conjoints de perfectionnement pour les personnels des deux armées, mais aussi d’explorer des formes de coordination opérationnelle dans des domaines techniques ou logistiques.

Le volet santé militaire occupe une place importante dans cette démarche. Il est question d’organiser des missions d’experts, de partager les bonnes pratiques, mais aussi de mutualiser certains moyens pour répondre aux défis communs. Cette visite marque une nouvelle étape dans les relations entre Rabat et Nouakchott, qui misent sur un dialogue constant et une collaboration sectorielle pour construire une coopération solide et durable.

Dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires complexes, ce rapprochement militaire vise à renforcer la stabilité bilatérale tout en favorisant une meilleure préparation des forces armées à faire face aux nouveaux défis.