Maghreb : 270 projets d’investissements répertoriés dans ce pays

Photo DR

L’économie algérienne attire un nombre croissant d’investisseurs. Selon les données publiées par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, le pays a recensé 270 projets représentant un montant cumulé de plus de 9 milliards de dollars. Ces investissements couvrent plusieurs domaines jugés essentiels pour la diversification de l’économie nationale.

L’industrie figure en tête des secteurs visés, aux côtés de l’agriculture et des énergies renouvelables. Ces domaines sont considérés comme des leviers stratégiques pour renforcer la production locale et limiter la dépendance du pays vis-à-vis des hydrocarbures, qui restent aujourd’hui une source majeure de revenus.

Publicité

L’agence indique que l’intérêt des entreprises locales et étrangères pour le marché algérien ne faiblit pas. Elle souligne que la taille du territoire, l’abondance des ressources et la volonté des autorités de moderniser l’environnement des affaires encouragent la mise en œuvre de projets de grande envergure.

La stratégie engagée par Alger consiste notamment à diversifier les sources de croissance et à développer de nouveaux relais économiques. Le développement de l’agriculture vise par exemple à améliorer la sécurité alimentaire et à réduire les importations. Dans le secteur industriel, plusieurs projets portent sur la transformation locale des matières premières. Du côté des énergies renouvelables, les autorités affichent la volonté de mieux exploiter le potentiel solaire et éolien, qui figure parmi les plus élevés de la région.

Ces signaux positifs montrent qu’au-delà des défis conjoncturels, l’Algérie veut renforcer son image de destination attractive et fiable. Les autorités ont d’ailleurs annoncé que d’autres mesures seraient prises prochainement pour fluidifier les démarches administratives et accélérer la concrétisation des investissements.