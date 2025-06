Maghreb : 600 millions $ pour développer un millier de start-ups

Photo : pixabay

Dans une époque où la croissance économique passe de plus en plus par l’intelligence collective, les start-ups deviennent des catalyseurs essentiels du développement. Ces jeunes entreprises, souvent nées d’idées audacieuses et portées par une génération connectée, permettent d’injecter de la souplesse et de l’innovation dans des économies parfois rigides. En plus de proposer des solutions locales à des problèmes complexes, elles créent de nouveaux métiers, attirent les talents et dynamisent des secteurs entiers. Dans le Maghreb, où les défis structurels côtoient une jeunesse pleine de promesses, investir dans les start-ups revient à miser sur l’avenir. L’Algérie, à travers un plan inédit de financement, semble avoir compris l’enjeu.

Une initiative à l’échelle nationale pour transformer l’économie

Ce sont plus de 600 millions de dollars qui seront injectés pour permettre la naissance et l’accompagnement de mille start-ups à travers le pays d’ici 2029. Cette annonce a été officialisée à l’occasion de la signature d’un partenariat stratégique impliquant le Fonds algérien pour les entreprises émergentes, le Centre de recherche en information scientifique et technique, et la société privée Deep Minds. Ensemble, ces acteurs ont mis en place une stratégie de soutien financier combinant ressources de l’État et apports privés. Cette collaboration, conclue dans un contexte de relance économique, vise à combler un vide longtemps négligé : le manque de structures solides pour accueillir et faire prospérer l’innovation locale.

Ce financement ne se limite pas à une dotation budgétaire. Il ambitionne de structurer un environnement complet : de l’incubation à la commercialisation, en passant par la recherche appliquée, le prototypage et la mise en réseau des entrepreneurs. L’idée est de créer un tissu économique plus souple, réactif et aligné avec les transformations technologiques en cours à l’échelle mondiale.

Miser sur les jeunes compétences pour résoudre les blocages

L’Algérie compte une population jeune et instruite, mais confrontée à des taux de chômage élevés et à un exode croissant des compétences. Ce programme d’envergure entend répondre à ce double défi. En permettant à des milliers de jeunes porteurs de projets de lancer leur propre entreprise, l’État espère transformer la fuite des cerveaux en moteur de croissance intérieure. La priorité est donnée aux technologies de l’information et aux solutions numériques.

En associant la recherche scientifique à l’investissement privé, les autorités veulent créer un pont entre la connaissance théorique et l’application concrète. Cette orientation vise à valoriser le travail des chercheurs algériens et à leur offrir des débouchés commerciaux jusque-là quasi inexistants dans leur propre pays.

Un projet national, mais aux résonances régionales

Même si le plan est algérien, ses effets pourraient dépasser les frontières. Le Maghreb partage en grande partie les mêmes blocages : centralisation excessive, lenteurs administratives, accès difficile au crédit et manque d’infrastructures pour les start-ups. En lançant une telle initiative, l’Algérie pose les bases d’un modèle économique différent, capable d’inspirer ses voisins.

Derrière les chiffres impressionnants, ce projet révèle un changement de posture : passer d’une économie centrée sur les rentes naturelles à une dynamique fondée sur la création de valeur immatérielle. Si les objectifs sont atteints, l’impact pourrait être profond : apparition de hubs technologiques locaux, création d’emplois qualifiés, montée en compétence des jeunes actifs et repositionnement de l’Algérie dans le paysage numérique africain.

Cette mobilisation exceptionnelle de ressources résulte d’une prise de conscience collective : à l’heure où les transitions économiques et écologiques se précipitent, l’inaction n’est plus une option. Par cet engagement, l’Algérie tente de réécrire son récit économique, en donnant la parole – et les moyens – à ceux qui inventent les solutions de demain.