Maghreb : accord avec un groupe américain pour booster les services de télécommunications

Photo d'illustration

Dans sa volonté de moderniser ses infrastructures numériques, l’Algérie franchit une nouvelle étape. L’opérateur public Algérie Télécom vient de conclure un accord de coopération avec la société américaine Ookla, connue pour ses outils d’évaluation des performances des réseaux de télécommunications.

Ce mémorandum d’entente vise à appuyer les efforts nationaux pour améliorer la qualité des services proposés aux usagers, dans un secteur devenu clé pour le développement économique. À travers cette collaboration, Algérie Télécom espère disposer d’outils de mesure plus précis pour mieux comprendre les performances de ses réseaux et corriger les éventuelles failles.

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche des autorités d’élargir l’accès aux technologies de l’information et de renforcer leur usage dans divers domaines, qu’il s’agisse de l’administration, de l’éducation, ou du secteur privé. Le choix d’un acteur reconnu comme Ookla montre la volonté du pays de s’aligner sur des standards techniques élevés. Cela pourrait aussi permettre une meilleure transparence sur la qualité des services fournis, en fournissant des données fiables et comparables à l’échelle internationale.

La généralisation des TIC, perçue comme un levier de transformation, fait désormais partie des axes stratégiques de l’Algérie. L’enjeu ne se limite pas à une simple amélioration du débit internet ou de la couverture mobile. Il s’agit aussi de préparer le terrain à une économie plus connectée, plus compétitive, et plus résiliente.