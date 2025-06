Maghreb: alliance stratégique avec l’Italie dans l’agriculture

Photo de James Baltz sur Unsplash

L’agriculture joue un rôle central dans la stabilité économique et sociale des nations. Elle ne se limite plus à la seule production alimentaire : elle est désormais perçue comme un levier géopolitique, un vecteur d’innovation et un pilier de coopération internationale. Dans un monde confronté aux défis du changement climatique, de la souveraineté alimentaire et de la sécurité des chaînes d’approvisionnement, de nombreux pays, y compris ceux disposant d’une agriculture développée, multiplient les partenariats pour renforcer leur résilience. C’est dans cette optique que l’Italie consolide sa présence en Algérie, misant sur un partenariat agricole ambitieux inscrit dans une stratégie plus large avec le continent africain.

Une coopération agricole en pleine expansion

Le récent salon Sipsa Filaha & Agrofood, qui s’est tenu du 26 au 29 mai 2025 à la Safex d’Alger, a illustré l’intensification des relations algéro-italiennes dans le secteur agricole. L’Italie, invitée d’honneur de cette 23e édition, a mobilisé une importante délégation d’entreprises du secteur. Ce choix stratégique reflète une volonté de faire de l’agriculture un nouveau pilier de la coopération bilatérale.

Selon Luigi D’Eramo, sous-secrétaire d’État au ministère italien de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et des forêts, « l’Italie veut construire avec l’Algérie une agriculture forte et durable, dans une vision partagée de développement et d’innovation ». Cette ambition s’inscrit dans le cadre du Plan Mattei, lancé par le gouvernement de Giorgia Meloni, qui vise à repenser les relations économiques entre l’Europe et l’Afrique.

Le Plan Mattei, un outil diplomatique multisectoriel

Conçu pour prolonger l’esprit du fondateur d’ENI, Enrico Mattei, artisan du rapprochement euro-africain dans les années 1950, ce plan repose sur une logique de co-développement. Il articule investissements ciblés, transferts technologiques, valorisation des ressources locales et implication accrue du secteur privé. Si l’énergie — notamment le gaz — constitue le socle historique des relations entre l’Algérie et l’Italie, l’agriculture émerge désormais comme un domaine stratégique, complémentaire et porteur de stabilité.

L’Algérie au cœur de la stratégie italienne en Afrique

L’implication italienne lors du salon Sipsa Filaha n’est pas qu’un geste symbolique. Elle témoigne d’une volonté politique claire de diversification des axes de coopération, avec une attention particulière à la sécurité alimentaire, à la modernisation de l’agriculture, au développement rural et à l’agro-industrie. « Nous participons avec un nombre considérable d’entreprises agricoles italiennes. Nous sommes en deuxième position en termes de nombre d’exposants », a souligné Luigi D’Eramo, mettant en avant l’importance du lien bilatéral.

L’événement, qui attire désormais des acteurs de toute l’Afrique, devient une plateforme de référence pour les échanges agricoles sur le continent. Cette dynamique renforce la position de l’Algérie comme acteur pivot, non seulement dans l’espace maghrébin, mais aussi dans la nouvelle architecture de coopération euro-africaine impulsée par Rome.

Une vision d’avenir fondée sur l’innovation et la durabilité

Au-delà des échanges commerciaux, les deux pays semblent vouloir bâtir une alliance structurée autour de l’innovation agricole, de la formation, de la recherche appliquée et de l’adoption de technologies durables. Cette orientation illustre un changement de paradigme : il ne s’agit plus seulement d’importer ou d’exporter, mais de construire ensemble des filières agricoles résilientes, adaptées aux défis du climat et aux attentes des populations locales.