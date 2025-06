Maghreb: Boeing parie sur l’expertise d’un pays

Photo d'illustration

L’industrie aéronautique repose sur un réseau complexe de fournisseurs spécialisés, capables de livrer avec précision des composants critiques, parfois invisibles pour les passagers mais essentiels à la sécurité et aux performances des avions. Qu’il s’agisse d’éléments structurels, de pièces en alliage ou de composants électroniques, la fabrication de ces éléments requiert des technologies avancées et une rigueur absolue. Dans ce secteur, la localisation des sites de production et leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales deviennent des enjeux stratégiques. Le Maroc, en particulier, s’est progressivement imposé comme un hub de compétitivité dans ce domaine.

Un contrat stratégique pour Figéac Aéro et Boeing

Le site Casablanca Aéronautique, l’un des plus importants du groupe Figéac Aéro, vient d’être intégré dans un partenariat d’envergure avec le constructeur américain Boeing. L’objectif : produire des pièces en aluminium pour le programme Boeing 737 MAX, l’un des avions moyen-courriers les plus emblématiques de la flotte civile mondiale.

Doté de près de 900 employés, le site marocain regroupe plusieurs expertises industrielles telles que l’usinage, la tôlerie, le traitement de surface et l’assemblage. Cette diversité de compétences locales a visiblement pesé dans la balance pour Boeing, qui multiplie les efforts pour renforcer ses chaînes logistiques à l’échelle internationale.

Un écosystème marocain en pleine affirmation

Selon Emily Belgrade, vice-présidente en charge de la chaîne logistique mondiale de Boeing Commercial Airplane, « ce partenariat souligne clairement notre volonté de soutenir la création d’un écosystème aéronautique robuste au Maroc ». Elle ajoute que « nous sommes fiers de créer des partenariats dont bénéficieront à la fois Boeing et le Maroc au cours des années à venir ».

Cette déclaration confirme l’intérêt croissant des grands donneurs d’ordres pour l’environnement industriel marocain, qui conjugue proximité géographique, main-d’œuvre qualifiée et stabilité.

Une stratégie de croissance étendue pour Figéac Aéro

Du côté de Figéac Aéro, cet accord s’inscrit dans la continuité du plan stratégique PILOT 28, qui fait de l’Amérique du Nord un axe central de développement tout en s’appuyant sur des capacités industrielles diversifiées, notamment en Afrique du Nord. Jean-Claude Maillard, président-directeur général du groupe, souligne que « ce nouvel accord souligne parfaitement notre stratégie de couverture mondiale associée à une forte présence locale », avant de préciser que « cela reflète également les opportunités de croissance de nos sites de production au Maroc et dans le monde ».

Un partenariat porteur de perspectives

Au-delà de la seule fabrication de pièces pour le 737 MAX, cette collaboration témoigne d’une orientation durable : celle d’un ancrage progressif du Maroc dans les chaînes de valeur critiques de l’aviation civile. Avec ce contrat, Casablanca ne se contente pas d’abriter une usine : elle s’affirme comme un maillon essentiel d’un programme mondial, illustrant la montée en puissance du royaume dans l’économie de haute technologie.