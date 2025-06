Maghreb: ce pays couronné champion dans un secteur

© Pixabay

L’entrepreneuriat constitue un levier essentiel pour le développement économique de nombreux pays, en particulier en période de transition ou de mutation économique. De plus en plus de nations mettent en place des politiques publiques destinées à stimuler la création d’entreprises, à favoriser l’innovation et à renforcer l’écosystème entrepreneurial. Ces politiques visent à surmonter les obstacles traditionnels tels que les lourdeurs administratives, les contraintes financières et la manque d’accompagnement, créant ainsi des environnements propices à la croissance des start-ups et des petites entreprises. Ce soutien s’étend des mesures fiscales avantageuses à des initiatives éducatives visant à former une nouvelle génération d’entrepreneurs. À cet égard, l’Algérie s’illustre comme un modèle de transformation réussie dans la région.

L’Algérie récompensée pour ses politiques entrepreneuriales

L’Algérie a récemment été honorée du prestigieux Prix Policy Champion Award 2025, une distinction qui récompense les leaders gouvernementaux ayant joué un rôle déterminant dans l’amélioration des politiques favorables à l’entrepreneuriat. Annoncée lors du Forum Mondial de l’Entrepreneuriat 2025 (GEC) à Indianapolis, cette reconnaissance positionne l’Algérie comme un acteur de premier plan dans la promotion de l’innovation entrepreneuriale à l’échelle mondiale. Ce forum rassemble chaque année des investisseurs, des décideurs politiques et des leaders de l’écosystème entrepreneurial de 200 pays, et plus de 50 gouvernements ont concouru pour cette distinction.

Des ministres algériens honorés pour leur leadership visionnaire

Les ministres Noureddine Ouadah, ministre de l’Économie de la Connaissance et des Start-up, et Yacine El-Mahdi Oualid, ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, ont reçu cette récompense pour leur leadership visionnaire et leur implication dans le développement des programmes d’entrepreneuriat. Leur action est perçue comme un vecteur de changement, non seulement en Algérie mais également au niveau continental, à travers des initiatives comme le Congrès Africain des Start-up. M. Ouadah, en sa qualité de représentant de l’Algérie à cet événement international, a souligné les progrès substantiels réalisés dans l’écosystème des start-ups algériennes, conforme à la vision du président Abdelmadjid Tebboune, qui place l’innovation et l’entrepreneuriat au cœur du développement économique durable du pays.

L’Algérie, leader en entrepreneuriat à l’échelle mondiale

Cette distinction s’inscrit dans un contexte global où l’Algérie fait figure de leader sur le continent africain. En 2022, elle avait déjà été classée par le Réseau Global pour l’Entrepreneuriat (GEN) comme la première nation mondiale en termes d’activités entrepreneuriales organisées durant la Semaine mondiale de l’Entrepreneuriat, avec plus de 2 000 événements recensés. Ce dynamisme témoigne d’un tissu entrepreneurial en pleine effervescence, soutenu par des politiques publiques ambitieuses, telles que la création d’incubateurs labellisés, des programmes de formation et de mentorat, ainsi que des avantages fiscaux et des facilitations administratives.

L’entrepreneuriat comme moteur de compétitivité

L’entrepreneuriat en Algérie est désormais perçu comme un catalyseur pour revitaliser l’économie nationale. Il se positionne comme un pilier essentiel pour la compétitivité, la création d’emplois et le développement dans des secteurs stratégiques tels que la technologie, l’agriculture et les énergies renouvelables. Les jeunes entrepreneurs bénéficient d’un environnement qui facilite l’accès au financement et réduit les obstacles bureaucratiques, un aspect crucial pour stimuler l’innovation et le développement de nouvelles entreprises.

Une reconnaissance qui renforce la crédibilité internationale de l’Algérie

Cette reconnaissance internationale ne se limite pas à une célébration des succès passés. Elle permet à l’Algérie de renforcer sa crédibilité sur la scène mondiale et de développer son influence en tant qu’acteur clé dans la transformation entrepreneuriale du continent africain. En plus de promouvoir son modèle auprès des investisseurs étrangers, l’Algérie bénéficie de nouveaux leviers diplomatiques et économiques pour attirer des partenariats stratégiques et poursuivre sa dynamique de croissance.