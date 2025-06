Maghreb : ces 2 pays vont s’allier pour booster leurs industries

Rabat. Photo: DR

Le Maroc et la Mauritanie multiplient les initiatives pour resserrer leurs liens économiques et encourager des projets industriels conjoints. Dans cette dynamique, une rencontre s’est tenue récemment à Nouakchott, réunissant la Fédération marocaine des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques et la Fédération mauritanienne de l’industrie, des mines et de l’énergie.

Cet échange a permis aux deux parties d’exposer leur ambition commune de bâtir un espace de coopération industrielle et énergétique. Les représentants ont souligné que les atouts géographiques, humains et économiques des deux pays pouvaient servir de socle solide pour développer une offre industrielle diversifiée et compétitive en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest.

Plusieurs secteurs prioritaires ont été identifiés, notamment les industries agroalimentaires, la production de matériaux de construction, les énergies renouvelables, l’industrie maritime et le développement de plateformes logistiques modernes. Les discussions ont aussi mis l’accent sur la formation professionnelle et l’innovation numérique, perçues comme des leviers importants pour accompagner la transformation des filières industrielles et créer de nouvelles compétences.

Ce rapprochement s’inscrit dans une vision plus large visant à stimuler la valeur ajoutée locale, attirer les investissements privés et renforcer l’intégration économique régionale. Les deux fédérations ont convenu d’élaborer une feuille de route détaillée, comprenant des mécanismes de suivi et des actions concrètes qui faciliteront le lancement de partenariats opérationnels. Cette collaboration pourrait à terme contribuer à renforcer la résilience des économies marocaines et mauritaniennes, tout en ouvrant de nouvelles perspectives commerciales avec d’autres pays de la région.