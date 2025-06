Maghreb: ces objets sont bannis par la douane d’un pays

Photo : DR

Respecter les règles douanières est un impératif pour toute personne entrant sur un territoire, et le Maroc ne fait pas exception. À l’approche des périodes de forte affluence, notamment celles où les Marocains résidant à l’étranger (MRE) retournent au pays, l’attention portée aux effets personnels et colis transportés devient cruciale. L’entrée de certains produits est strictement encadrée par l’administration douanière marocaine, qui impose des interdictions fermes et des exigences d’autorisations spécifiques. Pour éviter toute situation désagréable à la frontière, il est essentiel de connaître à l’avance les catégories de biens concernés.

Produits formellement interdits à l’importation

Les douanes marocaines établissent une distinction claire entre deux types de produits : ceux dont l’importation est formellement interdite, et ceux qui nécessitent une autorisation préalable avant leur entrée sur le territoire. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des saisies, voire des sanctions pénales.

Parmi les objets strictement prohibés, figurent notamment les armes à feu et les munitions de guerre, dont l’introduction est passible de lourdes poursuites. Les substances psychotropes et les stupéfiants, quels qu’ils soient, sont également interdits. De même, toute tentative d’importation de produits contrefaits (qu’il s’agisse de vêtements, d’articles électroniques ou de médicaments) expose leur porteur à des mesures coercitives. Enfin, les supports contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, tels que certains livres, vidéos ou objets à contenu choquant, sont aussi formellement interdits.

Produits soumis à des autorisations spécifiques

À côté de ces interdictions franches, un autre ensemble de marchandises peut être admis sous conditions. Il s’agit notamment de matériels technologiques sensibles comme les drones, les équipements de télécommunication (talkie-walkies, etc.), qui requièrent une autorisation délivrée par l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT).

D’autres produits sont soumis à un contrôle sanitaire ou environnemental. Par exemple, les animaux vivants, les viandes ou autres produits d’origine animale doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire délivré par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA). Les plantes et produits végétaux, quant à eux, nécessitent un certificat phytosanitaire, tandis que l’importation d’espèces animales ou végétales protégées doit s’appuyer sur une autorisation CITES, conformément aux conventions internationales.

Véhicules, électroménager et autres biens contrôlés

Le cas des véhicules motorisés ou des biens d’équipement mérite également une attention particulière. Ceux-ci sont encadrés par des régimes douaniers spécifiques et doivent répondre à des critères précis. Les appareils électroménagers importés en quantité non domestique sont eux aussi soumis à des autorisations, tout comme les armes blanches, dont la circulation est réglementée.

Se préparer avant le voyage

Pour anticiper toute complication, il est recommandé de consulter le portail officiel de la douane marocaine (www.douane.gov.ma) avant le voyage. Les autorités y détaillent l’ensemble des formalités à accomplir, notamment la présentation des factures, des certificats d’origine et des documents douaniers exigés pour chaque type de produit.

Il est également recommandé de préparer tous les documents justificatifs nécessaires : factures d’achat, certificats d’origine, autorisations spécifiques, etc. En respectant les règles établies, les MRE peuvent ainsi s’assurer un retour au pays sans encombre et éviter toute situation regrettable à l’aéroport ou au port d’entrée.