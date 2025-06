Maghreb: cette capitale figure parmi les meilleures destinations food

Dans un monde où le voyage gastronomique séduit autant que les panoramas, certaines villes se distinguent par la richesse de leurs saveurs, la diversité de leurs cuisines et la générosité de leurs traditions culinaires. Le dernier classement du média Time Out propulse Marrakech parmi les capitales mondiales de la gourmandise, confirmant une tendance déjà perceptible dans les préférences des voyageurs. Classée 11ᵉ meilleure destination food au monde en 2025, la cité marocaine s’impose comme une escale incontournable pour les amateurs de découvertes gustatives.

Un art de vivre aux mille parfums

Dans les ruelles animées de Marrakech, les étals de street food rivalisent avec les tables raffinées des riads, illustrant une culture culinaire ancrée dans le quotidien. Tajines, couscous, pastillas, msemen et hariras s’enchaînent dans une symphonie d’épices, d’herbes et de cuissons lentes. L’expérience va bien au-delà de l’assiette : elle convoque l’ambiance des souks, les senteurs de cumin et de safran, les appels des vendeurs de thé brûlant, et les effluves du pain chaud sorti du four collectif.

Ce n’est pas un hasard si Marrakech figure aux côtés de Paris, Shanghai, ou Jakarta dans le palmarès établi cette année. Dans un monde en quête d’authenticité, la capitale touristique du Maroc parvient à allier héritage, hospitalité et innovation, dans une scène culinaire aussi vivante qu’en perpétuelle réinvention. Si certaines destinations misent sur la sophistication, Marrakech séduit par la sincérité de sa cuisine, transmise de génération en génération et réinterprétée par une nouvelle vague de chefs marocains.

Une reconnaissance partagée entre continents

Ce classement souligne aussi une ouverture accrue à la diversité des traditions alimentaires. Sur les vingt-cinq villes mises en avant, plusieurs capitales africaines et arabes marquent des points : Le Caire (16ᵉ), Riyad (13ᵉ), Abu Dhabi (15ᵉ), mais aussi Lagos, qui décroche la 7ᵉ place grâce à l’essor de sa cuisine urbaine. Le continent africain, souvent éclipsé dans les guides gastronomiques, gagne ici une visibilité méritée.

Bangkok, en tête de liste, continue de dominer l’imaginaire des explorateurs culinaires avec sa street food réputée. Mais la présence de villes comme Medellín, Le Cap ou encore Naples montre combien les traditions locales, lorsqu’elles sont portées par une identité forte et une offre accessible, trouvent un écho auprès du public international. Marrakech, par son positionnement entre l’Afrique, le monde arabe et la Méditerranée, profite justement de cette confluence.

Tourisme et assiette, un duo qui séduit

La cuisine devient un moteur essentiel du tourisme urbain. Pour les voyageurs, manger local n’est plus un simple plaisir, mais une façon de comprendre une ville, ses habitudes, son rythme et même ses tensions. Marrakech capitalise depuis longtemps sur cette dimension : les circuits culinaires, les ateliers de cuisine et les marchés traditionnels attirent une clientèle curieuse, prête à échanger autour d’un bol de harira ou d’un tajine aux abricots confits.