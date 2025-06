Maghreb: déjà présent, un groupe européen veut investir dans divers secteurs

Illustration d'une mine à ciel ouvert (Photo: Gérald Dallaire)

Le Maghreb continue d’attirer un grand nombre d’investisseurs internationaux en raison de son potentiel économique et de son emplacement stratégique. Les pays de la région, dont l’Algérie, sont perçus comme des partenaires clés dans plusieurs secteurs en pleine expansion, notamment l’énergie, les infrastructures et les technologies avancées. Ce climat d’investissement favorable est alimenté par des réformes visant à moderniser les secteurs clés et à renforcer les capacités nationales.

Dans ce contexte, le groupe belge Sarens a exprimé son désir d’élargir ses activités en Algérie, en particulier dans les domaines de l’énergie et des infrastructures. Wim Sarens, le PDG du groupe, a rencontré le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, pour discuter des opportunités de partenariat avec les entreprises nationales telles que Sonatrach, Sonelgaz et Sonarem. Parmi les domaines de coopération envisagés figurent la construction de centrales électriques, la valorisation des ressources minières, ainsi que des projets d’énergies renouvelables et de dessalement de l’eau de mer.

Sarens a également manifesté son intérêt pour le développement de solutions technologiques en Algérie, en particulier dans le cadre de la transition énergétique. Le groupe belge se propose d’apporter son expertise dans le domaine du stockage d’énergie, des énergies solaires et éoliennes, notamment dans les zones côtières et l’intérieur du pays. Cette approche se base sur l’abondant potentiel naturel de l’Algérie, ainsi que sur les capacités techniques reconnues de Sarens dans le domaine international.

Le ministre Arkab a mis en avant les avantages liés à la nouvelle loi sur l’investissement, qui vise à encourager le transfert de technologies, la création d’emplois, et à renforcer le contenu local. Dans ce cadre, le groupe Sarens, via sa filiale Sarens Algérie, a réaffirmé sa volonté d’étendre sa présence sur le marché algérien, avec un accent particulier sur les services de levage lourd, le transport d’ingénierie et la maintenance spécialisée. Cette collaboration pourrait jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie énergétique du pays.