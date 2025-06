Maghreb : des étudiants réussissent un exploit spatial aux USA

Aux États-Unis, se tient chaque année l’International Rocket Engineering Competition (IREC), l’un des rendez-vous les plus exigeants pour les étudiants en ingénierie aérospatiale. Le niveau de rigueur est tel que réussir à simplement participer à l’événement exige des mois de préparation scientifique, logistique et technique. Chaque lancement est évalué sur des critères aussi stricts que la stabilité en vol, l’efficacité des systèmes embarqués ou encore la précision des calculs de trajectoire. Dans cet environnement ultracompétitif, dominé par des universités nord-américaines, européennes ou asiatiques, une équipe venue du Maghreb a récemment créé la surprise.

Une percée algérienne dans le ciel texan

Ils s’appellent SkyDz, viennent de l’université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella, et ont réussi là où beaucoup échouent : faire voler leur fusée, baptisée Atakor III, à 11 066 pieds d’altitude , soit environ 3 373 mètres. Leur réussite ne se limite pas à la performance en chiffres. Il s’agit d’un véritable exploit collectif mobilisant des savoir-faire complexes en aérodynamique, propulsion, électronique embarquée…170 équipes issues de plus de 20 pays y ont convergé, avec un objectif commun : concevoir, construire et lancer une fusée expérimentale capable de voler en autonomie selon des spécifications précises.

Publicité

L’équipe, composée d’étudiants passionnés, a porté haut les couleurs de l’Algérie en étant la seule délégation arabe et africaine à défendre son projet face à des mastodontes de la discipline venus du monde entier. Loin d’être une démonstration improvisée, le vol d’Atakor III est le fruit de longues nuits de simulation, de calculs de stabilité, de choix de moteurs adaptés et de tests répétés dans des conditions parfois rudimentaires, faute d’infrastructures locales comparables à celles de leurs concurrents.

Quand la passion surmonte les écarts de moyens

Ce genre de succès ne tombe pas du ciel. Il naît de la volonté de jeunes talents décidés à repousser les limites, malgré un écart technologique évident avec les équipes disposant de soutiens industriels massifs. SkyDz a compensé par l’ingéniosité et la solidarité. Le nom même de leur fusée, Atakor III, évoque une chaîne montagneuse du sud algérien, comme un clin d’œil aux défis à gravir. Chaque composant a été pensé pour être optimisé, chaque gramme pesé, chaque signal électrique contrôlé. Leur réussite constitue aussi une réponse symbolique à ceux qui doutent encore des capacités de la jeunesse maghrébine à briller dans des disciplines de pointe.

Cet envol réussi au Texas ne marque pas seulement une victoire technique. Il ouvre un champ de perspectives pour les universités de la région qui cherchent à stimuler des vocations scientifiques. En démontrant qu’avec de la rigueur, de l’ambition et une stratégie claire, il est possible de se hisser au niveau des meilleurs, les étudiants d’Oran offrent un repère inspirant. Leur réussite met aussi en lumière la nécessité de mieux soutenir la recherche appliquée et l’ingénierie dans les pays du Maghreb. Ce succès spatial, au-delà de l’altitude atteinte, inscrit désormais SkyDz dans les esprits comme l’équipe qui a su mettre une partie de l’Algérie en orbite dans les espoirs scientifiques mondiaux.