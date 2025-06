Maghreb : des troupes maliennes et burkinabè en formation

Armée malienne Photo de REUTERS / BENOIT TESSIER

Dans une région marquée par de profondes fractures diplomatiques, un nouvel axe de coopération militaire prend forme. Tandis que les tensions persistent entre Alger et les pays sahéliens, Rabat choisit une approche plus constructive, en accueillant sur son territoire des unités de soldats venus du Mali et du Burkina Faso pour des entraînements spécialisés. Une initiative qui, loin d’être anodine, révèle un repositionnement stratégique du Maroc dans le contexte maghrébo-sahélien en recomposition.

Le Maroc ouvre ses terrains d’entraînement aux armées sahéliennes

Dans les infrastructures militaires marocaines, des soldats maliens et burkinabè suivent actuellement des sessions de formation encadrées par des instructeurs locaux. Ces entraînements, centrés sur les techniques de combat aéroporté et les manœuvres tactiques avancées, témoignent de la volonté des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) de renforcer la compétence opérationnelle de leurs troupes.

Publicité

Le détachement malien — composé de plus de cent soldats — bénéficie notamment de l’expertise d’une unité parachutiste marocaine de premier plan. Les exercices incluent des simulations d’interventions sur des terrains variés, la coordination entre unités et des sessions techniques destinées à affiner la réactivité en situation de crise. De leur côté, les militaires burkinabè, également présents sur le sol marocain, reçoivent une instruction similaire dans le domaine de l’aéromobilité. La première formation, dont certaines séquences ont été relayées par des médias maliens comme l’ORTM, marquent un approfondissement inédit de la collaboration entre Rabat et les capitales sahéliennes.

Alger isolée, Rabat avance ses pions

La dégradation rapide des relations entre l’Algérie et les pays de l’AES a accéléré la réorientation des alliances dans la région. Le différend frontalier survenu en début d’année — où un appareil militaire malien a été détruit par la défense algérienne — a déclenché une escalade diplomatique. Les gouvernements de Bamako, Ouagadougou et Niamey ont répliqué en fermant leur ciel aux vols algériens et en rappelant leurs représentants diplomatiques. Ce bras de fer a profondément modifié l’équilibre politique au Maghreb.

Ainsi, le Maroc se positionne en interlocuteur stratégique. Alors qu’Alger opte pour des mesures de rétorsion internes, notamment à l’encontre des ressortissants sahéliens présents sur son territoire, Rabat renforce ses liens avec les nouvelles autorités militaires sahéliennes par une coopération concrète sur le terrain. Le contraste est saisissant : d’un côté, une fermeture, de l’autre, une main tendue et des partenariats renforcés.

Une nouvelle dynamique militaire en construction

Ce rapprochement militaire ne se limite pas à quelques stages techniques : il traduit un réalignement profond. Pour les pays de l’AES, qui cherchent à se détacher de leurs dépendances historiques, cette coopération avec le Maroc offre des perspectives d’autonomie en matière de défense. En s’adossant à une armée marocaine structurée et expérimentée, ils gagnent en expertise sans s’exposer à la pression d’acteurs occidentaux ou à des tensions frontalières persistantes.

Publicité

De son côté, le Maroc consolide son ancrage en Afrique de l’Ouest, en misant sur la formation et la diplomatie militaire. Cette stratégie à bas bruit permet à Rabat de tisser des alliances robustes avec des États en pleine mutation, tout en affirmant sa capacité à jouer un rôle central dans les dossiers sécuritaires du continent. Loin des sommets et des déclarations officielles, ce sont aujourd’hui les manœuvres militaires, les cours dispensés et les entraînements communs qui façonnent les futures équations d’influence dans la région.

La présence de troupes maliennes et burkinabè dans les centres de formation marocains n’est donc pas un simple épisode ponctuel. Elle révèle une transformation progressive mais déterminante des rapports de force au Maghreb et dans le Sahel, où chaque coopération militaire s’apparente à un signal politique.